В Подмосковье наркополицейский из ревности зарезал жену

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:48:23+03:00

Мама убитой заявляет: дочь сообщала в полицию об угрозах и нападении, но делу не дали ход

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От этой истории стойкое ощущение дежа-вю. У всех на памяти трагедия в подмосковном Серпухове. 10 декабря ревнивый муж вывез 25-летнюю Риту Грачеву в лес и отрубил ей кисти рук. За месяц до этого женщина писала заявление в полицию - супруг так же вывозил ее в лес, приставлял к горлу нож, угрожал облить лицо кислотой. Но участковый не отреагировал. Новое ЧП в Солнечногорском районе (это тоже Московская область) все получилось еще жестче: жаловавшаяся на мужа женщина Елена Верба в итоге погибла.

ССОРА ИЗ-ЗА ДЕМБЕЛЯ

Знакомые говорят, что до поры до времени это была образцово-показательная семья. Хотя и разница в возрасте - Елена была почти на 10 лет моложе Сергея. Сергей Гусятников на тот момент работал опером в Госнарконтроле. Высокий, подтянутый, уверенный в себе мужчина. Восемь лет назад (Лене исполнилось 20) они поженились. Вскоре родился сын. Сначала мотались по съемному жилью, а потом взяли в ипотеку квартиру в окрестностях Зеленограда - есть там такая деревня Голубое, обросшая многоэтажными новостройками.

- Лена работала в Зеленограде на двух работах, - рассказывает «КП» одна из знакомых женщины. - Основная - менеджером в автоцентре. Но в свободное время подрабатывала косметологом, делала процедуры шугаринга (так называют депиляцию с помощью специальной сахарной пасты, - Авт.). А Сергей после расформирования Госнаркоконтроля пошел служить в полицию. Я никогда не слышала, чтобы Лена жаловалась на мужа. Точнее, не слышала до того случая летом прошлого года...

О «том случае» подробнее рассказал адвокат Антон Матюшенко, представляющий интересы матери Елены Анны Вербы.

На теле Елены Вербы криминалисты насчитали 48 ножевых раненийФото: ВКонтакте

- В июне из армии вернулся крестник Анны и родственники собрались на даче на шашлыки, чтобы отметить это, - говорит адвокат. - Анна рассказывает, что там Сергей внезапно приревновал жену к этому 20-летнему парню. Хотя никаких намеков на это со стороны Елены и не было.

Сергей устроил скандал, разругался с женой, с дембелем чуть до драки не дошло. Растащили. Муж, как говорят, наговорил Елене такого, что отношения супругов дали трещину. Решили взять паузу. Верба улетела с сынишкой на неделю в Турцию. А когда вернулась, Гусятников со своей матерью увез мальчика на дачу в Тверскую область. Спустя несколько дней проведать сына приехала Елена.

ЛЕС. НОЖ. ЗАЯВЛЕНИЕ.

- Сергей говорил Елене, что хочет начать все сначала, - продолжает Матюшенко. - Под этим предлогом пригласил погулять по лесу. Женщина потом рассказывала маме, что интуитивно чувствовала какой-то подвох. Например, муж впервые надел на эту прогулку старые вещи ее покойного отца. Но все равно пошла. В лесу Гусятников на нее напал. Повалил на землю, приставил к горлу нож, угрожал. Но в итоге все-таки отпустил.

По словам адвоката, Елена с сыном сбежала к матери в Зеленоград.

- Женщина обратилась в травмпункт. Оттуда информировали полицию. С Еленой связался участковый. По словам Анны, он начал рассуждать, что не стоит писать заявление и давать ход делу. Насколько нам известно, участковый ограничился воспитательной беседой с Сергеем Гусятниковым.

Тот на следующий день примчался в Зеленоград. Кинулся Елене в ноги, умолял простить, божился, что такое не повторится, объяснял, что просто очень хочет сохранить брак. Но женщина уже приняла решение: нужно разводиться.

- Развелись?

- Юридически нет. Елена и Сергей не могли решить, что делать при разъезде с общими кредитами - на квартиру и машину. Последние месяцы они жили как соседи, в разных комнатах.

Сыну о разрыве не говорили, хотя он, конечно, понимал, что между папой и мамой что-то происходит.

«МАМА ПОРЕЗАЛАСЬ, Я НЕ МОГУ ЕЕ РАЗБУДИТЬ»

- Вечером 4 января Анна звонила Лене - дочь накануне жаловалась, что простыла, - говорит Антон Матюшенко. - Женщина сказала, что выпила лекарства и ложится спать.

Следующим утром женщина не проснулась. Сын Миша (имя изменено, - Авт.) пошел будить маму. Елена Верба лежала в своей кровати, вся в крови. Отца в квартире не было. Перепуганный мальчик начал звонить ему на мобильник. Сергей Гусятников ответил не сразу.

- Папа! Мама сильно порезалась и не могу ее разбудить, - кричал в трубку ребенок.

Сергей вскоре приехал. Вызвал скорую помощь и полицию. Разумеется, он в списке подозреваемых оказался первым номером. Поначалу рассказывал следователю, что в тот день дома не ночевал, что приехал только после звонка сына. Но потом во всем признался. Да, зарезал. Ревновал. Не хотел разрушать семью. А она - хотела...

Елена была почти на 10 лет моложе СергеяФото: ВКонтакте

На теле Елены Вербы криминалисты насчитали 48 ножевых ранений.

- Нас смущают некоторые моменты в том, как ведется следствие, - говорит адвокат Анны Вербы. - Во-первых, уголовное дело возбудили по части первой статьи «Убийство». Это от 6 до 15 лет. Но ведь фактически преступление нужно квалифицировать иначе. 48 ударов ножом - это «Убийство с особой жестокостью». Это второй пункт той же статьи - от 8 до 20 лет. Кроме того, ключи от квартиры, где произошло убийство, следователь почему-то передал матери Гусятникова. У Анны Вербы доступа туда нет. Хотя в доме могут быть документы, которые нам могли бы сейчас пригодиться.

В пятницу Елену Вербу похоронили на малой родине - в городе Торжок Тверской области.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

ОФИЦИАЛЬНО

В МВД России уточняют, что задержанный Сергей Гусятников с 2005 по 2016 годы служил в подразделениях ФСКН (Госнаркоконтроля). После реорганизации службы был зачислен в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

- По результатам служебной проверки данный сотрудник ГУНК МВД России уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции, - заявила официальный представитель Министерства внутренних дел. - Его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ЗВОНОК АДВОКАТАМ

Солнечногорский адвокат Элдар Джалилов представлял интересы Гусятникова на заседании, где решался вопрос о его аресте.

- Единственно, что могу сказать - Гусятников признает свою вину, - заявил юрист.

Затем семья бывшего опера Госнаркоконтроля наняла для него нового защитника.

- Комментировать что-либо по этому делу я пока не буду, - сказала адвокат Марина Юдина. - Для этого мне нужно получить разрешение от подзащитного. Мы с ним встретимся в СИЗО в начале следующей недели.