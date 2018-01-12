Социальная карта москвича поменяет название и внешность

12 Янв. 2018 2018-01-12T22:25:05+03:00

У социальной карты москвича поменяется не только внешность, но и название и возможности. ФОТО mos.ru

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До конца этого года привычная для многих жителей столицы социальная карта москвича (СКМ) изменится до неузнаваемости. Напомним, сейчас карточкой пользуются в основном тем, кто получает социальную помощь из городского бюджета - пенсии, пособия, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие льготы. Таких москвичей сейчас более 5,4 миллионов - пенсионеры, студенты, школьники, молодые родители, многодетные семьи, инвалиды. На лицевой стороне карты на зеленом фоне указаны ее название и основные данные.

В ближайшее время на карте появится новая картинка с видами центра современной Москвы - набережные, Москва-река, храм Христа Спасителя, сталинские высотки (см. фото). Этот дизайн выбрали москвичи во время голосования в «Активном гражданине», а также через электронную почту и в социальных сетях. Из трех вариантов именно такой набрал больше всего голосов - более 61 процента участников опроса. Всего свое мнение высказали более 280 тысяч человек.

Но у социальной карты москвича поменяется не только внешность, но и название, и возможности.

- В этом году мы превратим «Социальную карту» в проект «Карта москвича», - рассказал глава Московского социального регистра Кирилл Кузнецов (это предприятие курирует проект и подчиняется Департаменту информационных технологий Москвы. - прим. авт.). - Мы хотим, чтобы каждый житель Москвы, при желании, мог стать держателем карты и воспользоваться всеми ее возможностями. Дизайн, за который проголосовали горожане, передает красоту нашего города. Выбранный вариант оформления карты доработают специалисты. Скоро мы приступим к выпуску обновленной «Карты москвича».

Возможно, новинку начнут бесплатно выдавать уже с середины этого года. Причем получить ее смогут все желающие, а не только льготники. Старыми соцкартами зеленого цвета можно будет по-прежнему пользоваться, пока не истечет срок их действия.

КОНКРЕТНО

Какая от нее польза

С помощью соцкарты москвич может:

- получать перечисленные на нее пенсию, стипендию, субсидии, пособия или собственные деньги;

- расплачиваться за товары и услуги, а также гасить квартплату (если на карте открыт банковский счет);

- пользоваться скидками в более чем 3000 столичных магазинах, аптеках и других столичных торгово-сервисных фирмах, а также в музеях;

- ездить в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в электричках;

- записаться в поликлинике на прием к врачу через специальный инфомат;

- бесплатно получать детские товары на сумму 2000 рублей (только малоимущим семьям с детьми).

Соцкарту можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» (МФЦ). Для этого нужно прийти туда с паспортом или свидетельством о рождении. С собой можно захватить также документы, подтверждающие право на социальную помощь; медицинский полис; страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС). В МФЦ сотрудники помогут заполнить анкету-заявку на оформление соцкарты. Во время приема бесплатно сделают вашу фотографию для карты. В среднем соцкарту делают три недели. Школьники и студенты могут также отправить заявку на социальную карту через портал госуслуг.