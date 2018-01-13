2018-01-13T17:58:39+03:00
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«Рождественская оратория»

Музыкальное действо для солистов, двух хоров, симфонического оркестра
Ксения ВЛАДИМИРОВА
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Фото: mospat.ruФото: mospat.ru
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Это масштабное произведение создал митрополит Иларион. Премьера оратории прошла в одном из самых крупных храмов США. Ее затаив дыхание слушали пять тысяч человек.

Время между Рождеством и Крещением - наверное, наилучшее, для того чтобы воспринимать, впитывать подобные вещи.

Сюжет построен на всем известных событиях, связанных с пришествием в наш мир Иисуса Христа. Он рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни.

Текст Евангелия в этом произведении звучит на русском, а не на церковнославянском языке, чтобы быть понятным самой широкой аудитории.

Кажется, в этом сценическом действе использованы все возможности современной сцены. Рассказ о трех великих христианских праздниках - Благовещении, Рождестве и Сретении - предстанет перед зрителями в светомузыкальном действе.

Равнодушным остаться сложно. Зрителя будут покорять световые и видеопроекционные инсталляции, аудиовизуальные спецэффекты и симфоническая музыка, ангельские детские голоса, оперный вокал.

Ораторию исполнит Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского в полном составе, со струнными, ударными, деревянными и медными духовыми инструментами, включая литавры, колокольчики и колокола.

- Мне хотелось бы через эту музыку передать мысль о том, что история Рождества Христова - это не какая-то абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а что она реальная, она такая же реальная, как наши собственные истории, - говорит автор, митрополит Иларион.

ГДЕ: КЗ «Крокус Сити Холл», м. «Мякинино», 65 - 66-й км МКАД.

КОГДА: 15 января, 19.00.

Цена билетов: 1000 - 12 000 руб.

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