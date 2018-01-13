Длинной вереницей за Синей птицей

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:59:16+03:00

В этой сказке в клетке оказалась Матильда, а животные любуются ею со стороны. Ну цирк! Или зоопарк? Фото: theatreofnations.ru

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Строго говоря, пьеса нобелевского лауреата Мориса Метерлинка «Синяя птица» никогда не считалась детской. Научиться видеть души вещей и неживых предметов - сложное символическое решение, чтобы его, как карамельку, запросто схрумкал и проглотил ребенок.

Спектакль режиссера Олега Глушкова сделан по мотивам знаменитой сказки. В его версии девочку зовут не Митиль, как у Метерлинка, а Матильда. Мальчика не Тильтиль, а просто Тиль. И спектакль называется «Синяя синяя птица» (можно было бы назвать синей-пресиней, почему нет?). Но не только в этом разница.

Тиль заболел, у него поднялась температура. Нужны лекарства. Бабушка отправляет его старшую сестру Матильду в аптеку. А внучка, етицкое мясо (современные бабушки прям так и выражаются, а еще они танцуют рэпчик), вместо аптеки пошла на аттракционы. В город приехали клоуны, Синьор Гастролли, как цыганка, заманивает детские души на карусельку. И пылесосит их кошельки. Делай что хочется - вот правильная мораль. И там Матильда проваливается, как в кроличью нору, в страшное-страшное место. Сначала попадает в реку забвения, где у нее напрочь отшибает память. «Как тебя зовут?» - спрашивает ее медвежонок Тидель, который когда-то был ее любимой игрушкой, но потом про него забыли. «Я девочка. И меня как-то зовут», - говорит Матильда. И дальше ее ждут веселые и опасные приключения. Не только радости карамельные, мармеладные сладости и зефирные облака, но и сетка Птицелова, и заключение в клетку.

Она встретится с Царицей ночи, Тортом Наполеоном, Злодеем-Птицеловом, Карамельным королем, Красным знаменосцем, Тираннозавром и даже Супергероем-великаном. И отправится на поиски Синей птицы, само собой. Только Синяя птица способна вернуть легкомысленную Матильду домой.

«Мы написали совершенно новую оригинальную историю и рассказали ее современным языком, - говорит режиссер. - Но, пытаясь переосмыслить пьесу Метерлинка, задаем себе те же вопросы».

В новом спектакле, как в старых песнях о главном, есть рассуждения о том, что зорко одно лишь сердце, если, конечно, оно в данный момент не спит. И хотя так хочется, чтобы жизнь была сплошная и бесконечная ириска, никаких страхов, никакого риска, все-таки не худо время от времени вспоминать и об обязанностях.

Спектакль Театра Наций оформлен с такой фантазией (спасибо художнику-сценографу Вадиму Воле и художнику по костюмам Ольге Тумаковой), что Голливуд отдыхает. Композиторы Дарья Ставрович и Сергей Боголюбский сочинили абсолютно шлягерную музыку.

ГДЕ: Театр Наций, м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», Петровский пер., 3.

КОГДА: 9, 10, 11 февраля.

Цена билетов: 300 - 5000 руб.

Что еще посмотреть

Театр им. Пушкина (филиал)

«С_училища»

И новый спектакль, и свежая пьеса, написанная молодым драматургом Андреем Ивановым в 2016 году. Смешная и пугающая история о демоническом обаянии учащейся ПТУ и ее роковой роли в жизни преподавателя философии. История взята прямо с газетных полос.

ГДЕ: м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», Сытинский пер., 3/25.

КОГДА: 20, 21 января, 19, 20 февраля.

Цена билетов: 800 руб.

Театр «У Никитских ворот»

«Мораль пани Дульской»

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ГДЕ: м. «Арбатская», ул. Б. Никитская, 23/9.

КОГДА: 19, 20 января.

Цена билетов: 600 - 800 руб.

Театр им. Маяковского

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ГДЕ: м. «Охотный Ряд», «Тверская», ул. Б. Никитская, 19/13.

КОГДА: 19 января, 2, 18 февраля.

Цена билетов: 600 - 7000 руб.