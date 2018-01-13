13 Янв. 2018 2018-01-13T17:59:24+03:00

Исторический музей рассказывает, как рельсы в два ряда стали главными артериями страны

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На выставке 9 разделов и 263 экспоната. Можно проследить хронологию развития этого вида транспорта: «Первые железные дороги России», «Золотой век», «Паровозы», «Начало XX века», «Транссибирская магистраль», «Революция (20 - 30-е годы)», «Великая Отечественная война», «Послевоенный период» и, конечно же, «БАМ».

На выставке представлены исторические документы, рассказывающие о том, как появлялись основные железнодорожные магистрали России - Царскосельская, Николаевская, Транссибирская, Туркестано-Сибирская, Байкало-Амурская. А также изображения первых паровозов и поездов, которые курсировали по первым российским железным дорогам, виды железнодорожных станций и вокзалов - железнодорожная тематика во все времена казалась художникам весьма привлекательной и даже романтичной.

Большинство дорог в Российской империи строили на частные средства. На стендах представлены акции, облигации, сертификаты, выпускаемые частными обществами различных железных дорог.

Тут же можно поразглядывать афиши концертов, которые проходили на вокзалах (многие из этих сооружений строили выдающиеся архитекторы - фото архитектурных шедевров представлены по соседству), а также старинные расписания пассажирских и дачных поездов начала XX века.

ГДЕ: Государственный исторический музей, м. «Площадь Революции», Красная пл., 1.

КОГДА: До 1 февраля.

Цена билетов: 200 - 400 руб.

А ЧТО ЕЩЕ?

В Музеях Московского Кремля проходит выставка «Владыки океана. Сокровища португальской империи XVI - XVIII веков». Богатая и яркая экспозиция. Представлены старинные карты, глобусы, в том числе позолоченный небесный глобус с гравюрами Альбрехта Дюрера, предметы искусства, которые португальцы привозили со всего мира. Среди выдающихся экспонатов - доспехи короля Филиппа II (бывшего сначала монархом Испании, а потом Португалии), Тордесильясский договор, закрепивший раздел мира между Испанией и Португалией, а также китайский фарфор с португальской геральдикой.

КОГДА: До 25 февраля.

В Музее Анатолия Зверева работает экспозиция «Атака Дон Кихотов». Дали. Зверев. Каждый из этих художников не раз и не два обращался к знаменитому герою произведения Мигеля Сервантеса. Выставка предоставляет возможность сравнить эти образы.

КОГДА: До 25 марта.