В Люберцах в столовой кадетской школы отравились восемь детей

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:27:53+03:00

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Накануне Старого Нового года на больничной койке оказались сразу восемь учеников из кадетской школы в Люберцах. Все они ели в столовой и почти одновременно сообщили о своем плохом самочувствии. Детей экстренно доставили в больницу, где диагностировали пищевое отравление. Чем именно отравились дети, пока неизвестно, но на медицинскую проверку отправили всех учащихся, а это 27 человек. Данной ситуацией уже занялись следователи Люберецкого района. Они установят причины отравления детей в кадетской школе.

- 13 января в правоохранительные органы города Люберцы поступила информации о госпитализации в инфекционное отделение ГБУЗ МО «Люберецкая районая больница» 8 детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ СК по Московской области. - По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ «Кадетская школа». Количество пострадавших будет уточнятся.

Как уточнили следователи, по данному факту организовано проведение доследственной проверки.