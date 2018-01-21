Москва вошла в ТОП-5 самых популярных новогодних маршрутов

21 Янв. 2018 2018-01-21T13:33:25+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил итоги новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Он, напомним, представляет собой десятки тематических площадок, сотни различных мероприятий и проводится в столице уже не первый год. На этот раз он стартовал 22 декабря и завершился 14 декабря.

- Москва по всем рейтингам вошла в мировую пятерку популярных новогодних маршрутов. В мире! - заявил мэр Москвы в интервью телеканалу «Россия 1». - Мы это видим по количеству туристов - и иностранных, и российских. В нынешнем фестивале «Путешествие в Рождество» участвовало более 14 миллионов человек. Это абсолютный рекорд наших крупных общественных мероприятий за всю историю.

Сергей Собянин отметил, что в нынешнем году москвичей и туристов ждет еще несколько крупных фестивалей.

- Мы идем по графику (праздников, - Авт.) и москвичи уже начинают привыкать к нему, - сказал он. - Зимний сезон, весенний, летний, осенний. Сейчас у нас по плану Масленица. Затем - Пасхальный фестиваль. Так что мы москвичам скучать не дадим.