Собянин помог Малахову оформить документы на ребенка в МФЦ

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:27:23+03:00

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Сегодня, 15 января, мэр Сергей Собянин открыл первый флагманский центр госуслуг "Мои документы" (МФЦ) в "Москва-Сити". Вместе с мэром в новый МФЦ пришёл известный телеведущий Андрей Малахов - за необходимыми бумагами для своего сына Саши. Малыш родился в ноябре прошлого года. Свидетельство о рождении его родители получили заранее.

- Идем оформлять Сашины документы, - Андрей, как истинный телевизионщик, прямо у порога МФЦ включил прямую видеотрансляцию в своём Инстаграме и буквально устроил экскурсию.

Собянин и Малахов отдали заявление сотруднику на рецепшн. Напомним, за один визит в центрах госуслуг молодым родителям готовят весь стандартный пакет документов на ребёнка - регистрация по месту жительства, СНИЛС, временный полис ОМС, заграничный паспорт и запись в детский сад.

- Сейчас оформляем прописку вашему сыну, - объясняет телеведущему сотрудник МФЦ.

- Мне ещё надо его в детский сад записать, - напоминает Малахов, придерживая одной рукой мобильник с видеотрансляцией, а другой - протягивая свой паспорт.

- Все сразу и сделаем, - отвечают ему люди в униформе хором со всех сторон.

Подписчики Малахова и все желающие могли увидеть "конвейер" центра госуслуг, как говорится, живьем. И все происходило под личным контролем Собянина. Мэр не вмешивался, лишь внимательно наблюдал и улыбался. Похоже, остался доволен.

В "Москва-Сити" открылся первый флагманский центр госуслуг "Мои документы"Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В городе в каждом районе работают свои МФЦ, которые оказывают более 170 услуг, и мы следим, чтобы эти услуги оказывались максимально быстро и качественно, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня средняя продолжительность очереди для получения услуг составляет около трех минут. Сегодня мы открываем еще один проект, так называемых, флагманских МФЦ. Они будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах, как здесь в "Сити", где проходят десятки тысяч людей, приезжая на работу, перемещаясь в офисы, торговые центры. И здесь, помимо стандартных услуг, будут развиваться такие услуги, как банковские, услуги малому бизнесу, нотариальные услуги и другие.

Вместе с Малаховым мэр осмотрел окна приема, мобильные переговорные, комнату отдыха сотрудников и столовую для персонала. Потом гости заглянули в конференц-зал, где в это время желающие слушали бесплатную лекцию врачей о здоровом образе жизни. Не удивляйтесь, такая услуга тоже теперь есть в столичных МФЦ.

- И вот получаем готовые документы для Саши, - свой репортаж Андрей Малахов завершил у той же стойки рецепшн, откуда включил видеосъёмку. - Я впечатлен качеством и скоростью услуг, какие здесь предоставлены. Я думаю, что это место полюбится многим москвичам, и такие офисы будут открыты в разных уголках Москвы.

- Спасибо за красивый город, - обратился сияющий Малахов к Собянину, сжимая в руках пачку оформленных документов, - спасибо за то, что становится приятно заходить в государственные учреждения.

ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Любой москвич так же, как Малахов, может прийти в первый флагманский МФЦ в "Москва-Сити" и получить не только нужные справки, но ещё и много полезных услуг. К примеру, прямо в центре госуслуг купить турпутёвку или билеты в театр, бесплатно проверить своё здоровье и получить рекомендации врачей в медицинском кабинете, сходить в банк или к нотариусу. А ещё здесь работает пункт обмена книгами, терминалы оплаты, кафе с горячей едой, десертами и чаем-кофе, точки с копировальной техникой и компьютерами, детский уголок с конструкторами и электронным пианино.

Собянин помог Малахову оформить документы на ребенка в МФЦФото: Светлана ВОЛКОВА

Впервые именно во флагманском МФЦ появилась услуга госрегистрации автомобилей. Офицеры ГИБДД находятся здесь же, вместе с универсальными специалистами центра госуслуг. Согласитесь, очень удобно!

На входе всех посетителей встречают консультанты и объясняют, как получить талон на приём и что делать дальше. Указатели не только развешаны по всему залу, но ещё и высвечиваются прямо на полу около входа в центр.

Всего в открывшемся сегодня МФЦ работает 51 окно для приёма горожан. В них оказывают более 170 государственных услуг. Новый центр будет работать с 10.00 до 22.00. Хотя обычно приём заканчивается в 20.00.

До конца этого года такие МФЦ с расширенным набором услуг откроются в каждом округе столицы. В ближайших планах также - создание Дворца центров госуслуг на ВДНХ, в котором в том числе будут обучать специалистов для российских и зарубежных центров.

Как добраться до флагманского центра госуслуг: ст. м. "Выставочная", "Деловой центр" или МЦК "Деловой центр", Пресненская набережная, д. 2, торговый центр "Афимолл Сити", 1-й этаж.

Впервые именно во флагманском МФЦ появилась услуга госрегистрации автомобилейФото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО ЕЩЁ

Во флагманском МФЦ в "Москва-Сити", кроме стандартных услуг, предоставляемых во всех центрах «Мои документы» можно получить и такие дополнительные услуги, как:

- выдача паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018;

- регистрация транспортных средств;

- государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация права и еще 18 других услуг для малого бизнеса.

Во флагманском офисе работают зоны - "Мой банк" (отделение банка), «Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги), «Мой нотариус», стойка «Яндекс.Такси». Здесь есть также зона ожидания с мягкими креслами, столиками, светильниками и розетками для зарядки гаджетов.

ПЯТЬ УДОБНЫХ ФИШЕК ЦЕНТРОВ "МОИ ДОКУМЕНТЫ"

1. РАБОТАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Центры госуслуг на выходные и на обед не закрываются. Операторы принимают посетителей семь дней в неделю с 8.00 до 20.00. Но это график работы универсальных специалистов. Если вам нужно решить какие-то проблемы в отделении паспортного стола, пенсионного фонда и загса, то их окна в МФЦ открыты по отдельному графику (см. на сайте "Мои документы" - md.mos.ru).

2. К ПРОПИСКЕ НЕ ПРИВЯЗАНЫ

Большинство справок оформляют в центрах госуслуг столицы без привязки к прописке, то есть по экстерриториальному принципу. А дополнительные услуги вроде бесплатных мастер-классов вообще могут получить все желающие.

3. ВСЕ СПРАВКИ - В ОДИН ДЕНЬ

Во всех МФЦ несколько основных услуг можно оформить «одним пакетом» и сдать документы за один визит. Это касается рождения ребенка, выхода на пенсию, оформления наследства.

Точно так же «одним пакетом» в одном месте выдают новые документы при смене имени и фамилии - обычный и заграничный паспорт, СНИЛС, полис ОМС, соцкарта.

4. ЗА ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ - ЧАШКА КОФЕ С ИЗВИНЕНИЯМИ

В среднем время ожидания в очереди в столичных МФЦ составляет не более трех минут. Но, если вы застряли больше, чем на 15 минут, то вместе с извинениями получите бесплатный кофе.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для всех посетителей:

- бесплатный Wi-Fi;

- распечатка документов с принесенной с собой флешки, скан, копировальный автомат;

- детские уголки с раскрасками, игрушками, книжками и мультиками;

- туалеты;

- вендинговые автоматы с напитками и снеками;

- стойки для обмена книгами;

- велопарковки у входа;

- бесплатные мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки и другие подобные события каждую неделю.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

С вопросами по работе центров госуслуг можно звонить на единую «горячую линию» правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Свои замечания горожане могут также оставлять:

- в книге отзывов и предложений, которая находится в каждом центре госуслуг;

- в письме по электронной почте - tvoe-mnenie-mfc@social.mos.ruили обычной почтой на имя директора ГБУ МФЦ города Москвы Громовой Елены Геннадьевны. Письмо можно отправить по адресу: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22, или по этому же адресу лично опустить в ящик почты, или оставить в любом центре госуслуг.