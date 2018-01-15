Школьные карты и брелоки "Москвенок" - теперь и вместе с "Тройкой"

15 Янв. 2018 2018-01-15T17:12:33+03:00

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Столичным школьникам, воспитанникам детсадов и их родителям теперь станет проще ездить в метро и наземке, заходить в учебные классы и пользоваться столовой. В столице появились электронные карты и брелоки, в которых объединились школьное приложение "Москвенок" с транспортным приложением "Тройка".

В единой карточке или брелоке для детей действуют такие функции информационной системы "Проход и питание", как проход в школу и выход из неё, покупка еды в школьном буфете, поездка в метро, на автобусах, троллейбусах и трамваях. А для взрослых - сопровождение ребенка в здание детсада и выход вместе с ним оттуда после занятий. Раньше для этого приходилось пользоваться двумя разными карточками. Сейчас можно купить совмещённые с «Тройкой» карты и брелоки «Москвенок» на специальном сайте проекта. К примеру, карта "Москвенок+Тройка" обойдётся в 200 рублей. Пока изготовлено около двух тысяч карт и столько же брелоков.

- После покупки совмещенной карты родителям необходимо обратиться в свою образовательную организацию, то есть школу или детсад, для привязки гаджета к лицевому счету пользователя «Москвенка», - объясняет портал мэра Москвы mos.ru. - Это сможет сделать специалист, ответственный за информационную систему «Проход и питание».

Пользователи могут пополнить лицевой счет карты или брелок "Москвенка+Тройка" или записать на них любой проездной в кассах метро, через мобильное приложение "Метро Москвы", на портале mos.ru через приложение «Госуслуги Москвы», со счета мобильного телефона и наличными через отделения и терминалы банков. Обратите внимание! У карты два не зависящих друг от друга лицевых счета - для школьного приложения "Москвенок" и транспортного приложения "Тройка", поэтому нужно отдельно закидывать деньги на каждое из них. Но сделать это можно в одном месте любым из вышеуказанных способов на выбор. В скором времени, кроме карт, брелоков и браслетов, желающие смогут купить ещё бирки и лейблы «Москвенок». Инструкция по пользованию "Москвенком" и другая подробная информация.