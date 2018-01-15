В столичных МФЦ впервые в России появится услуга регистрации автомобилей

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:21:24+03:00

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С 1 февраля все центры государственных услуг «Мои документы» будут оформлять водительские удостоверения. Такую услугу оказывает в "Москва-Сити" первый флагманский центр госуслуг "Мои документы". Сегодня, 15 января, флагманский МФЦ в торговом центре «Афимолл Сити» открыл мэр Сергей Собянин.

Напомним, пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в центрах госуслуг стартовал в декабре 2016 года. До сих пор эту услугу предоставляли 53 центра «Мои документы». С понедельника, 15 января, то есть уже сегодня, водительские права можно оформить по любому из 90 адресов МФЦ. С 1 февраля услугу начнут предоставлять по всей сети центров госуслуг «Мои документы».

Вся процедура получения займёт девять календарных дней, включая срок передачи заявления и документов. При этом действует экстерриториальный принцип, то есть оформить права водители могут независимо от того, в каком районе столицы они прописаны.

Напомним, в центрах госуслуг уже выдано всего порядка 70 тысяч национальных и более 7 тысяч международных водительских удостоверений.

В центрах "Мои документы" постоянно добавляются новые услуги. В 2017 году здесь появились сервисы Федеральной налоговой службы, Военного комиссариата и Росреестра. Теперь МФЦ занимаются постановкой на воинский учет и снятием с учёта, оформляют водительские права, а также загранпаспорта, срок действия которых составляет пять лет. Вдобавок в МФЦ можно запросить сведения из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также получить другие услуги Росреестра.