В столице обновляют до 100 километров газовых сетей в год

16 Янв. 2018 2018-01-16T10:38:30+03:00

На Мосгазе рассказали об итогах работы и ближайших планах

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В Комплексе городского хозяйства правительства Москвы решили показать журналистам все, что скрыто. То есть свою «кухню», куда обычно посторонним вход запрещен. Для этого представителей прессы проведут по крупным энергетическим и коммунальным предприятиям столицы.

- Мы покажем, как «изнутри» выглядит уборка снега, подача воды и газа в дома, ремонт дорог, как работают диспетчерские центры и современная автоматика, - объяснили в Комплексе городского хозяйства.

В помещениях Центрального диспетчерского управления Мосгаза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувший понедельник, 15 января, первыми раскрыли свои некоторые секреты сотрудники Мосгаза. Экскурсию для прессы провел генеральный директор компании Юрий Колосков.

В ближайшие недели представителей столичной прессы проведут по крупным энергетическим и коммунальным предприятиям столицы. Первыми свои секреты раскрыли сотрудники Мосгаза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты увидели работу Центрального диспетчерского управления, откуда сегодня контролируется вся система газоснабжения столицы. Затем побывали на уникальном мобильном штабном пункте. Если случится авария, то с помощью этого специального автомобиля можно оперативно развернуть полноценный штаб с подключенным спутниковым телевидением, системой видеонаблюдения и видеоконференцсвязи. Своя аварийно-спасательная служба газовиков оснащена по последнему слову техники и аттестована в МЧС России. Обновленные электронные карты и маршруты позволяют аварийным машинам добираться до места ЧП в среднем за 45 минут вместо прежних 1,5 часов.

Аварийно-спасательная служба газовиков оснащена по последнему слову техники и аттестована в МЧС России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В главном офисе Мосгаза на случай более серьезных событий есть и собственное бомбоубежище. Это защищенный пункт управления для укрытия работающей смены Центрального аппарата.

Работа операторов диспетчерской службы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- По сути, это автономный подземный дом, где можно переждать техногенную катастрофу или природные катаклизмы, не прекращая работу газотранспортного предприятия столицы, - уточнил гендиректор Мосгаза Юрий Колосков.

Журналистам показали бомбоубежище в главном офисе Мосгаза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В убежище может укрыться до 150 человек. Подземные стены способны выдержать практически максимальное давление ударной волны, защитить от всех поражающих факторов ядерного и химического оружия, а также от высоких температур при пожарах.

В бомбоубежище одновременно может укрыться до 150 человек, здесь постоянно складируются запасы продовольствия и средства спецзащиты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕМОНТ СЕТЕЙ ПРОВОДЯТ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА В КВАРТИРАХ

В столице продолжается реконструкция газовых сетей и сооружений. Теперь в год обновляют до 100 километров сетей вместо прежних 20 километров. Благодаря этому замедлилось «старение» сетей. Все работы проводятся без отключения газа в квартирах москвичей.

До 2030 года только в Новой Москве планируется строительство более 290 километров газопроводов высокого давления, а также шести новых пунктов редуцирования газа и пяти газораспределительных станций (ГРП). В планах - модернизация газовых сетей в Новой Москве, создание современного сварочного и инженерного центров, модернизация центральной диспетчерской с полной автоматизацией.

До 2030 года только в Новой Москве планируется строительство более 290 километров газопроводов высокого давления.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО СДЕЛАНО

- За последние пять лет реконструировано пять из шести крупнейших системообразующих газораспределительных станций (ГРП) столицы – «Южная ГС», «Очаковская ГС», «Черкизовская ГС», «Головинская ГС» и «Щукино». В 2018 году с завершением масштабной реконструкции ГРП «Карачаровская ГС» приведут в порядок все системы редуцирования и сетях высокого давления.

Шеврон аварийно-спасательного подразделения Мосгаза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Замена устаревших и установка на газопроводах новых запорных устройств с электроприводом и возможностью дистанционного управления позволила в разы сократить время перекрытия участка газовой сети - с двух часов до 1,2 минуты с Центрального диспетчерского пункта. Начиная с 2011 года, новой системой оснащено более 500 крановых узлов, надежно защищенных от внешнего воздействия, например, от хакерских кибератак.

Сейчас работники Мосгаза обновляют до 100 километров сетей в год вместо прежних 20 километров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Еще одно московское ноу-хау – электронная схема газового хозяйства, позволяющая в режиме онлайн оценить, какие именно трубы необходимо перекрыть в случае утечки газа.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Мосгазе:

- 4 380 сотрудников;

- почти 7 500 километров газовых сетей;

- 350 газорегуляторных пунктов и 3 560 электрозащитных установок;

- 23 947 газифицированных жилых домов, в которых находится 1 815 298 газовых плит, 126 584 газовых проточных водонагревателей и 5 730 газовых емкостных водонагревателей.