16 Янв. 2018 2018-01-16T23:35:11+03:00

«Комсомолка» расскажет о самых безопасных местах, где можно купаться на Крещение в Москве

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Главная традиция Крещения - массовые купания в иорданях, то есть в специально открытых и освященных купелях. Как всегда, купаться на Крещение в Москве в 2018 году можно будет и в прорубях. Их обычно вырезают во льду в форме креста.

Сегодня, 16 января, на заседании президиума правительства Москвы обсудили подготовку к предстоящему празднику и рассказали, где купаться на Крещение в Москве в 2018 году.

- По всему городу откроется 59 купелей, - сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. - Из-за погоды толщина льда на водоёмах не превышает 15 - 20 сантиметров, поэтому массового выхода людей на лёд не будет.

В Москве на крещенские купания откроются 59 купелей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, из-за тёплой зимы купелей в этот раз обустроят меньше, чем в прошлом году. Тогда их было 70 в разных округах Москвы. Сейчас, к примеру, можно будет искупаться в центре Москвы в купели во дворе храма на Чистом Вражке, на юге - в Царицынском пруду, на востоке - в озёрах Святое и Белое, на северо-западе - в Строгинской пойме, в Серебряном бору.

Больше всего мест для купаний на Крещение появится в Новой Москве (19 адресов) и Северо-Западном округе (10 адресов). Меньше всего - в центре и на северо-востоке столицы (по 1 адресу соответственно) и в Зеленограде (2 адреса). Полный список мест, где купаться на Крещение в Москве в 2018 году - см. ниже.

Места для купания согласованы с Роспотребнадзором. Качество воды в разрешенных для купания зонах соответствует санитарным нормам.

Около всех купелей и иорданей поставят шатры для обогрева, с подсветкой, раздевалки, биотуалеты, точки с горячими напитками. Рядом с ними устроят временные парковочные места для машин.

На подходах и спусках к воде уложат деревянные и соломенные противоскользящие настилы. Везде будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и полиция, а также волонтеры из православных организаций. Некоторые майны, к примеру, в Юго-Восточном округе столицы соорудят рядом со спасательными станциями. Всего за порядком во время купаний будут следить 2,5 тысячи человек, а также используют около 170 машин спецтехники. Из них:

- более 600 спасателей МЧС и волонтёров;

- около 700 работников коммунальных служб;

- около 700 полицейских;

- около 60 медицинских бригад;

- 16 спасательных судов на воздушной подушке;

- 74 машины спецтехники.

По данным мэрии, в этом году на крещенские купания в Москве ожидается около 120 тысяч участников. Напомним, в прошлом году к прорубям и купелям пришли около 170 тысяч человек, из них купалось более 109 тысяч человек.

ВАЖНО!

Официально купели будут работать ‪с 18.00 18 января‬ ‪до 12.00 19 января‬. Но, как отметили в мэрии, обычно в некоторых особо загруженных местах время купания продлевается и ‪до 18.00 - 20.00‬ 19 января.

НА ЗАМЕТКУ

Что стоит принести с собой

К проруби возьмите такие теплые вещи, чтобы их можно было быстро надеть на себя. Еще пригодятся удобные нескользящие тапочки и полотенца. А горячим чаем всех желающих напоят и согреют на месте. В большинстве мест купаний – бесплатно.

ВНИМАНИЕ

Как правильно совершать обряд

До самой проруби надо идти в обуви, ведь ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь и только потом - все остальное. Можно до купания растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.

По правилам достаточно три раза нырнуть в купель с головой. При каждом погружении нужно осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и близких.

И ЕЩЕ...

Многие считают, что окунание в прорубь смывает все грехи с православного. Однако священники с этим не согласны: «Чтобы избавиться от грехов, нужна более серьезная душевная работа и исповедь».

Места для купания согласованы с Роспотребнадзором.Фото: Мария АНАНОВА

КСТАТИ

МСЧ объясняет

Спасатели каждый год накануне Крещения напоминают москвичам и гостям столицы несколько рекомендаций:

- окунаться только в специально оборудованных прорубях под присмотром городских служб и врачей;

- принимать алкоголь перед окунанием нельзя, это увеличивает и без того высокую нагрузку на сердце;

- не стоит окунаться голодным, перекусите не менее час за час до купания в купели;

- нужно находиться в проруби не более 3 минут, чтобы не случилось общее переохлаждение организма;

- после купания нужно сначала растереть себя махровым полотенцем. Потом надеть шапку, сухую теплую одежду и выпить горячего чая.

Официально купели будут работать ‪с 18.00 18 января‬ ‪до 12.00 19 января‬.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БДИ

Кому лучше остаться на берегу

- людям со слабым сердцем, с приступами астмы, болезнями мочеполовой системы, носоглотки, желудка, нервной системы;

- людям с диабетом и проблемами с артериальным давлением;

- беременным, а также детям и пожилым людям без подготовки.

У организованных мест крещенских купания будут дежурить спасатели МЧС, полицейские и медики.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Где купаться на Крещение в Москве в 2018 году

Центральный округ

Храм на Чистом Вражке

Северный округ

Большой Садовый пруд

Акватория Химкинского водохранилища:

- у водного стадиона «Динамо», Ленинградское ш., вл. 39-43

- в зоне пляжа «Левобережный», напротив станции МЧС, Прибрежный пр-д, вл. 7

Восточный округ

Бабаевский пруд, ул. Курганская, д. 5-9

Красный пруд, Измайловский лесопарк

Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., д. 73Ж

Олений пруд, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1

Озеро ‪Белое, ул. Б. Косинская, д. 46‬

Озеро ‪Святое, ул. Оранжерейная, д. 18‬

Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д. 9

Юго-Восточный округ

Верхний Кузьминский пруд, ул. Кузьминская, д. 10, около плотины

Нижний Люблинский пруд, ул. Шкулева, вл. 26, около станции МЧС

Шибаевский пруд, ул. Заречья, вл. 14, около спасательной станции

Южный округ

Борисовские пруды, ул. Борисовские пруды, д. 2г

Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д. 1

Пруд Бекет, Загородное ш., д. 2

Юго-Западный округ

Воронцовский пруд, храм «Живоночальной Троицы в Воронцово», ул. Воронцовские Пруды

Пруд санатория «Узкое», храм Казанской Иконы Божьей Матери в «Узком», ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Тропаревский пруд, зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 4

Черневский пруд, храм «Рождества Христова» в ‪Чернево, ул. Южнобутовская, д. 61‬

Пруд на Нахимовском пр-те, д. 8

Пруд около храма в Захарьино

Западный округ

Мещерский пруд, ул. Воскресенская, д. За

Москва-река, Филевский б-р, напротив д. 21

‪Москва-река, ул. Б. Филевская, д. 40а‬

Пруд в посёлке Рублево

Северо-Западный округ

Москва-река, ул. Авиационная, д. 79

Москва-река, Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16

Бездонное озеро, ул. Таманская, д. 91

Деривационный канал

Карамышевская наб., д. 13-15

Кировская пойма

Москва-река, парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56

пруд села ‪Рождественно, ул. Барышиха, д. 4-6‬

‪Пруд Барышиха в Митино‬

Южное Тушино, ул. Лодочная, вл. 19

Зеленоград

Черное озеро, на западной стороне водоема, аллея Лесные пруды, 6-й микрорайон

Школьное озеро, на западной стороне водоема, Панфиловский пр-т, корп. 1001

Новая Москва

г. Троицк, р. Десна, зона отдыха Заречье

Купели:

- в д. Свинорье

- в пос. дома отдыха "Плесково"

- при храме в д. Васюнино

- в пос. ДСК "Мичуринец"

- в парке "Ручеёк" д. Марушкино

- в д. Товарищево

- в д. Евсеево-Кувекино

- в д. Пучково

- в пос. Шишкин лес

Пруды:

- на р. Трешня, д. Чернецкое

- в с. Богоявление

- в с. Покровское

- в с. Былово

- в д. Кнутово

- в с. Ознобишино

- около дома отдыха "Воскресенское"

- в пос. Мосрентген

- в Ульяновском лесопарке

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как работает транспорт в Москве на Крещение: Метро до двух часов ночи‬, наземка – ‪до трех

В крещенскую ночь церковные богослужения пройдут в более чем 400 монастырях и храмах Москвы. Но приходить именно в этот день необязательно. Как объясняют в Московской патриархии, вода становится святой после специального водосвятного молебна. Доступ к емкостям с ней будет открыт в церквях несколько дней. К тому же в сам праздничный день, ‪19 января‬, как ожидается, за святой водой выстроятся очереди, а подъехать к храмам будет сложно (подробности)