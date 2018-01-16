«Заповедник» Женовача

16 Янв. 2018 2018-01-16T03:04:36+03:00

Проза Довлатова в этом сезоне в моде и в кино, и на сцене. Режиссер Анна Матисон снимает фильм по мотивам его «Заповедника»

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А в Студии театрального искусства Сергея Женовача выпустили спектакль по автобиографической повести писателя.

Главный герой Борис Алиханов (актер Сергей Качанов) приезжает в заповедник (Пушкиногорье), чтобы разобраться в своей жизни и в себе. Он писатель - нереализованный. Да еще навалились житейские проблемы. Его книги не издают. Его брак похож на суп из взаимных претензий и недопонимания.

«Сочиняя спектакль по «Заповеднику», мы все были очень воодушевлены, работали с азартом и интересом. Для нас встреча с таким писателем, как Довлатов, - событие, - рассуждает режиссер Сергей Женовач. - В его прозе заключена мощная театральная энергия, его диалоги хочется слушать, произносить, запоминать. В центре этой истории - писатель Борис Алиханов, который находится в состоянии внутреннего кризиса. Он бежит в заповедник, чтобы уединиться и переосмыслить свою жизнь. Это своего рода запой души».

Как показать Михайловское и эпоху застоя в ограниченном пространстве сцены? Алиханов стоит на мостике - внизу водичка. А в водичке плавают бутылки из-под водки и вина. Можно достать и допить, можно помыть ноги. Прямо на сцене. Впечатляюще, по-довлатовски. Герои повести: фотограф Марков, писатель Потоцкий, пушкининст Митрофанов, музейные тетушки, официантки и жена Алиханова - все тут как тут. Девушки в крепдешиновых платьях - по моде того времени. Пьяные от тоски и безделья интеллигентные мужчины.

Пушкин присутствует на сцене как тень от пустой бутылки. Неосязаем, но его много. Его стихи читают вслух по очереди почти все действующие лица. А еще задают риторический вопрос: за что вы любите Пушкина? Чтобы у зрителей не оставалось сомнения, что великий поэт - соавтор спектакля, на заднике сцены висит его посмертная маска. Он является и в цитате Фаддея Булгарина: «Великий был человек, а пропал как заяц».

В спектакле полностью сохранен авторский текст. Считается, что Довлатова ставить сложно. Писал он с юмором и едкой сатирой. А попробуй такое поставь - все обратится в анекдот или шуточный гэг. Вся сатира уйдет как дым в трубу. Для баланса Пушкина выбрали в соавторы спектакля. Через Пушкина Алиханов проверяет себя, правильность своих отношений, мыслей и поступков. Но, с другой стороны, если слишком увлечься чтением стихов, получается уже не спектакль, а литературный вечер поэта.

ГДЕ: СТИ, м. «Таганская», ул. Станиславского, 21, стр. 7.

КОГДА: 19, 28 января, 2, 10, 15, 20 февраля.

Цена билетов: 700 - 6000 руб.

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