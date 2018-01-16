Новые фильмы в январе 2018 года: что посмотреть с 18 по 25 января

16 Янв. 2018 2018-01-16T03:16:51+03:00

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ПЛАВАЛИ - ЗНАЕМ!

«Форма воды»

Режиссер - Гильермо дель Торо

В ролях: Салли Хокинс, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс.

См. в кинотеатрах: «Синема парк», «Люксор», «Пять звезд».

«Форма воды» - если честно, не совсем «взрослый» фильм: если бы его героиня не мастурбировала по утрам и не вступала по ходу сюжета в половые отношения с человеком-амфибией, это была бы совсем детская сказка. Впрочем, именно в этом жанре и преуспел автор «Хеллбоя» и «Лабиринта Фавна», всегда снабжающий свои фантасмагории универсальным гуманистическим месседжем. В его новом произведении любовь с покрытым чешуей мутантом выступает всего лишь метафорой любой другой «запретной страсти». Действие происходит в 1960-е годы, в разгар «холодной войны», в застенках американской секретной лаборатории, в которой спецслужбы, откопавшие где-то человека с жабрами, теперь измываются над ним в надежде отправить того в космос, где он превзойдет советских Белку и Стрелку. Но главной героине, некрасивой немой уборщице (Салли Хокинс), удается добиться симпатий затравленной амфибии, подкармливая его вареными яйцами. Слаще их Ихтиандр явно ничего в жизни не пробовал, а красивее девушек не встречал. Как результат в лучшей сцене фильма героиня на пальцах объясняет коллеге по мойке туалетов (оскаровская лауреатка Октавия Спенсер), как устроены и действуют органы размножения у Ихтиандра. Режиссер-чудак дель Торо снимает кино для таких же обожающих его чудиков - под воздействием его нового фильма любая непопулярная и далекая от «формы воды» девушка сможет с новой силой мечтать о принце, пусть даже и с жабрами, которого она обязательно спасет из кровавых лап агента спецслужб (всегда одинаковый Майкл Шеннон), и о том, чтобы, превратившись в русалку, уплыть с ним куда глаза глядят, радостно помахивая хвостами.

Стас ТЫРКИН.

Фото: kinopoisk.ru

КОСОЛАПЫЙ РЕЙС

«Приключения Паддингтона-2»

РЕЖИССЕР - Пол Кинг

В РОЛЯХ: Хью Грант, Салли Хокинс, Брендан Глисон.

См. в кинотеатрах: «Формула кино», «Каро фильм», «Пять звезд».

«В милицию замели, дело шьют!» - эту ставшую крылатой цитату из классической советской комедии вполне мог бы взять на вооружение медвежонок Паддингтон. Во второй части посвященного ему киносериала косолапого арестовали по ложному обвинению в краже старинной книги и упекли за решетку, а он, как говорится, ни сном ни духом. Разумеется, добряка Паддингтона, который даже в тюрьме мгновенно стал всеобщим любимцем, подставил какой-то нехороший человек. Мерзавцем оказался некогда популярный актер Феникс Бьюкенен, вынужденный на закате карьеры перебиваться рекламой корма для собак. Роль Бьюкенена досталась Хью Гранту, который, по его словам, рисовал своего героя с себя. Мол, я такой же жадный, завистливый, эгоистичный и самовлюбленный, как и Феникс. Не исключено, что с ним солидарны авторы картины, не случайно в первоначальном варианте сценария персонажа Гранта звали Хью.

Артем ГУСЯТИНСКИЙ.

Фото: kinopoisk.ru

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

«Мешок без дна»

Режиссер - Рустам Хамдамов

В ролях: Сергей Колтаков, Светлана Немоляева.

См. в кинотеатрах: «Каро фильм», Центр документального кино, «Пионер».

Сказочный «Мешок без дна» Рустама Хамдамова - уникальное полотно уникального художника, работающего с живописными традициями так же обстоятельно, как и с кинематографическими (культурных отсылок, начиная с немого кино, здесь столько, что перечислить их просто невозможно). При этом, что тоже уникально, не забывающего об юморе, что добавляет невероятного обаяния этой картине. Редко снимающий Хамдамов мог положить в ее основу любое литературное произведение - по факту его кино в любом случае имело бы к нему самое отдаленное отношение. Но режиссер выбрал рассказ Акутагавы «В чаще», послуживший основой для одного из самых известных шедевров в истории кино - «Расемона» Куросавы. Впрочем, и это Хамдамову не помеха: самураи превращены им в сказочных русских богатырей, о которых по-разному рассказывает Великому князю (Сергей Колтаков) его остроумная и говорливая фрейлина (Светлана Немоляева). Фильм сам представляет собой мешок без дна - в нем столько художественных идей и упоительных деталей, что смотреть его можно с любого места в каком угодно порядке, доставая из сказочного мешка художника то бумажный нос, позволяющий героине Немоляевой видеть спрятанные в шкафу секреты, то три «бутыли», стремящиеся, как три сестры, в Москву, то жемчуга, то мечи, то свет, то тьму, то кино, то поэзию.

Стас ТЫРКИН.

Фото: kinopoisk.ru

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

«Темные времена»

Режиссер - Джо Райт

В ролях: Гари Олдман, Кристин Скотт Томас.

См. в кинотеатрах: «Синема стар», «Люксор», «Пять звезд».

История первых дней Второй мировой войны, в том числе спасения 300 тысяч человек в Дюнкерке, рассказанная недавно Кристофером Ноланом, взята как будто с противоположной точки в «Темных временах» Джо Райта. Действие в буквальном смысле разворачивается на другой стороне Ла Манша. И не на фронтах, а в кабинетах. Главный герой - Уинстон Черчилль, только что избранный премьер-министром Великобритании и объявивший о необходимости вступить в войну с Гитлером. Это решение кажется сейчас естественным, однако фильм демонстрирует, насколько непросто было сэру Уинстону его принять. Мы становимся свидетелями того, как созревали эти решения - в том числе его просьба к соотечественникам спасти на своих плавучих средствах окруженных в Дюнкерке британских солдат. Похожего на бульдога Черчилля без устали грызли более мелкие собачонки - его соратники по партии, в том числе бывший премьер Чемберлен, требовавший переговоров с Гитлером. Но бояться какого-то ефрейтора не входило в планы политика. Впервые в жизни спустившись в подземку, он заручился поддержкой народонаселения в виде нескольких соотечественников. И в результате победил.

Нельзя сказать, что Гари Олдман, несмотря на пластический грим, похож на Черчилля, но он мастерски несет на своих плечах этот фильм. Киноакадемики обожают подобные актерские трансформации, поэтому Олдман - один из главных кандидатов на «Оскар».

Стас ТЫРКИН.

Фото: kinopoisk.ru

РЫБНЫЙ ДЕНЬ

«Карп отмороженный»

Режиссер - Владимир Котт

В ролях: Марина Неелова, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих.

См. в кинотеатрах: «Синема парк», «Люксор», «Пять звезд».

Рядом с кучей фильмов об особах «с пониженной социальной ответственности» - хотя бы один о женщинах, у которых с ответственностью все в порядке. До такой степени, что героиня Марины Нееловой, пожилая сельская учительница, решает заранее подготовиться к своим похоронам, чтобы облегчить жизнь сыну (Евгений Миронов). И хотя смерть к ней не сильно торопится, дама намеревается лечь в гроб немедленно. На поминки к ней приходит подруга (Алиса Фрейндлих), а там и сын подтягивается. Трагикомедия Владимира Котта сделана в славных традициях «советского кино» и способна отчасти развеять ностальгию по театрализованной условности, свойственной лучшим образцам этого жанра.

Стас ТЫРКИН.