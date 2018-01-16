Московские полицейские парализовали работу ресторана ради получения трех дисконтных карт

16 Янв. 2018 2018-01-16T12:13:48+03:00

По словам владельца ресторана, трое полицейских вымогали для своих личных целей скидочные карты на 50%. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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РЕЙД ПО «МЯСУ И РЫБЕ»

Все произошло в пятницу, 12 января. В ресторан сети «Мясо и Рыба» в бизнес-центре «Кунцево Плаза», пришли сотрудники районного отдела полиции. Люди в форме стали проверять у поваров, официантов, уборщиков документы и разрешения на работу. Потом забрали в отдел 14 сотрудников заведения.

- Документы у всех при себе были в наличии, но доблестных стражей порядка это не устроило - полицейские заявили, что хотят проверить бумаги по базе. А сделать это можно, только если забрать людей в отдел, - рассказал «Комсомолке» владелец сети Сергей Миронов. - Среди задержанных были граждане ЕАЭС (Евразийского экономического союза), которым отдельные патенты вообще не нужны! Но их тоже увезли.

Поваров и барменов продержали в отделении весь день. Ресторан не закрылся (тогда бы пришлось заплатить штраф ТЦ), но оставшийся персонал обслуживал посетителей медленно.

- Под вечер моего кадровика к себе в кабинет пригласил замначальника ОВД, - говорит Миронов. - Он заявил, что никого еще не проверили. И этого делать не будут, если ресторан даст полицейским три 50-процентные скидочные карты на предъявителя. А если дело дойдет до изучения документов - будут проблемы.

Ресторатор давать взятку отказался. Задержанных сотрудников все же отпустили.

- Скидку 10% дают обычным посетителям, если они попросят дисконтную карту. 15% получают постоянные посетители. На 20% могут рассчитывать знаменитости. А 30% карточки есть только у меня и других владельцев сети. Никогда бы я не стал каким-то местным полицейским давать 50% скидку. С какой стати? - рассказал Миронов.

При этом, сама по себе скидка в 50% - уже криминал.

- Ресторанам по закону разрешено делать скидочные карты не больше 20%, - рассказал «КП» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - Сеть «Ля Маре» сделала знаменитому полковнику-миллиардеру Захарченко скидку в 50%. При расследовании это признали взяткой.

Возмущенный Сергей Миронов написал о произволе в соцсетях. По факту разразившегося скандала МВД проводит проверку.

Владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ОБЩЕПИТ ЗА НЕЛЕГАЛАМИ

В ГУ МВД Москвы объяснили, что полицейские делали в кунцевском ресторане.

«Поступило сообщение, что в ТЦ на Ярцевской улице, в заведениях общественного питания, работают нелегальные мигранты. Были обследованы кафе, находящиеся на территории торгового центра. В ходе проверки по подозрению в совершении административного правонарушения выявлено и доставлено 19 граждан иностранных государств», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД. Оказалось, что в отдел забрали персонал из четырех точек общепита торгового центра.

«Установлено, что семь граждан доставленные из одного кафе, не поставлены на миграционный учет. В отношении них возбуждены дела о нарушении миграционного законодательства», - добавили в полиции.

Нелегалы обнаружились именно в «Мясе и Рыбе».

- У полицейских в пятницу возникли вопросы к шести нашим сотрудникам. В понедельник, 15 января, выяснилось, что у четверых документы в порядке. А двоих прямо из ОВД отправили в суд для депортации, - рассказал Миронов. - Все вопросы возникли не к ресторану, а лично к сотрудникам.

СИЛОВИКИ ПОДЪЕДАЮТСЯ В РЕСТОРАНАХ

Эксперты, которых мы опросили, больше всего удивились действиям именно Сергея Миронова, а не полицейских.

- Рестораны часто имеют с полицией неофициальные отношения, - рассказал Бухаров. - Кого-то кормят бесплатно, кому-то дают скидочные карты. Обычно собственники заведений не жалуются. На моей памяти, Миронов - первый, кто решил публично рассказать о конкретном вымогательстве.

- Эта история совсем нетипична, - сказал КП бизнес-омбудсмен по Москве Михаил Вышегородцев. - Мне кажется, так грубо сотрудники полиции уже не работают. Предприниматель должен был обратиться в службу собственной безопасности МВД или прокуратуру, а он обратился к СМИ - это странно. Делать выводы о злоупотреблениях, не зная всей информации, основываясь только на том, что написал владелец ресторана в Facebook, сложно. Таких случаев - жалоб на вымогательство скидочных карт - у меня за 5 лет работы не было.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев. ФОТО Николай Галкин/ТАСС

При этом омбудсмен отметил, что число жалоб со стороны предпринимателей на действия сотрудников правоохранительных органов возросли в последнее время с недавних 10% (о чем он рассказывал в августе 2017 г. на Радио КП (97,2FM) до 30%.

Бизнесмены устали молча сносить незаконные действия проверяющих.

- Деньги зарабатываются слишком тяжело, поэтому люди стали жестче реагировать, жалуются, пользуются возможностью записать аудио и видео, пригласить свидетелей, - говорит Вышегородцев.

СЕСТЬ НА ЗАРПЛАТУ

Иван Иванович, назовем его так, до недавнего времени был руководящим работником отдела полиции в одном из спальных районов Москвы. Вот что он рассказал «КП» о взаимоотношениях некоторых своих коллег с бизнесменами.

- Главный интерес тех, кто занимается такими делами, - сесть к бизнесменам «на зарплату», это так называется. Руководитель вызывает кого-то из своих сотрудников и говорит, где провести проверку. Те идут, находят нарушения (всегда что-нибудь отыщется). Это грозит убытками - штрафы для юрлиц достаточно высокие. Если владелец фирмы уже работает с вышестоящей организацией (например, к нему пришли из районного отдела, а его крышует округ), то он жалуется своим покровителям. Те звонят в отдел и говорят: не трогайте его, это наш. Всё, делу ход не дают. Если «крыши» нет, то человеку намекают, что надо бы сходить к начальнику. Тот приходит и решает вопрос - платит ежемесячный оброк.

Бывает, что сотрудники действуют по собственной инициативе — стригут по мелочи. Могут нарваться на «крепкого орешка» - тогда возможны неприятности, и начальство может даже не прикрыть, а, наоборот, показательно покарать — поскольку проявили самодеятельность. А может и прикрыть, если ценный сотрудник.

Некоторые услуги предприниматели оказывают сотрудникам полиции бесплатно практически по собственной инициативе, из уважения как бы. Например, мойка. Это вынь да положь: у сотрудника машина должна сиять. Хоть каждый день ее мой.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПРИЕМЧИК СРАБОТАЛ

По словам экс-участкового из Воронежа, правозащитника Романа Хабарова, прием с проверками начали активно использовать еще в «нулевые».

Вымогая дисконтные карты, полицейские намекали, что это подарок для «очень важных людей». По крайней мере, так утверждает Сергей Миронов.

- Да, есть система подарков руководителям, - говорит Хабаров. - Когда к нам в Воронеж приезжал проверяющий из министерства, его водили в лучшие рестораны города. Каждый день - в новые. Райотделам приходилось договариваться, чтобы дорогого гостя кормили бесплатно. Надо посмотреть, может быть у начальника в Кунцево скоро юбилей. Или круглая дата у главы полиции округа...

По мнению экспертов, теперь сети «Мясо и Рыба» надо ждать цунами всяких инспекций.

Просто так жалобщика не оставят.

- И никто не докажет, что внеочередные проверки - это какое-то давление, - уверен Хабаров. - По моим наблюдениям, мелкими поборами с ресторанов занимаются участковые и ППС, - рассказала «КП» экс-сотрудник полиции, частный детектив Екатерина Шумякина. - Те, кто работают «на земле». Вряд ли у следователей, сидящих весь день в кабинете, есть время бегать по ресторанам и вымогать подачки.

Бывает, что правоохранители буквально берут коммерсантов на понт.

- Недавно один предприниматель рассказал, – вспоминает адвокат Владимир Тымков. - Перед самым Новым годом пришли к ним на склад в Чеховском районе Подмосковья два сотрудника из экономической безопасности, представились, показали удостоверения. И взяли по здоровенному куску дорогой рыбы, тунца, кажется. И 20 банок салаки. Никаких документов, разрешающих такие действия, не представили, просто сказали: «Для проверки качества». Я говорю этому предпринимателю: «Так полиция не занимается проверкой качества». Он очень удивился. Вообще, уровень юридической грамотности у бизнесменов слабоват. А жаловаться люди боятся, чтобы потом не замучили проверками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рестораны регулярно сталкиваются с излишне жесткими проверками.

В конце 2017 года в соцсетях обсуждали внеплановые инспекции сети столичных кафе «Андерсон». Прошлой осенью эти заведения под разными предлогами проверяли около десяти раз. Руководство кафе жаловалось на вымогательство.

- Когда они (проверяющие - Ред.) ничего не находят, у них начинается истерика: давайте проверим, не работают ли у вас мигранты, еще что-нибудь, - рассказала основательница сети «Андресон» Анастасия Татулова. - Запрашивают информацию, дополнительные документы, не связанные с проверкой, - начиная от уставных, заканчивая списком всех наших подрядчиков с 2015 года с координатами и контактами. Наверное, хотят там найти какие-то нарушения.

А вот свежая история от ресторана сети «Моремания» на 45 км Калужского шоссе, в Красной Пахре.

- 1 декабря 2017 года, в 11 утра, к нам ворвались люди в штатском, - рассказала представитель сети Мила Ротынских. - Представились полицейскими. У всех покупателей и работников отобрали мобильные телефоны - потом в протоколе было написано, что сотовые просто валялись под лестницей. Документов на обыск не показали, но всё буквально перевернули. Выломали двери, хотя мы предлагали открыть их ключами. Забрали документы, серверы, те самые телефоны. Еще люди в штатском унесли несколько кило красной икры и деликатесной рыбы.

Позже выяснилось, что ресторан разнесли сотрудники полиции из Троицка. А постановление на обыск выписали вообще в УВД ЮЗАО Москвы.

- Обыск проводился в рамках уголовного дела о взятке третьих лиц. Но как можно по делу о взятке протос красть рыбу на хорошую сумму?! - говорит основатель сети «Моремания» Виталий Корнев. - Сотрудников полиции интересовали не материалы, которые могли бы относиться к уголовному делу, а документы, составляющие коммерческую тайну. Мы потом выяснили, что это было самоуправство на местном уровне.

АДВОКАТ: ИДИТЕ В ФСБ

По мнению адвоката Владимира Тымкова, о вымогательстве обязательно надо рассказывать.

- Если у предпринимателя возникли обоснованные опасения, что он стал объектом внимания недобросовестных полицейских, стесняться не надо, - убежден он. - Жалуйтесь в прокуратуру, в вышестоящую инстанцию: если приходили с проверкой из районного отдела - то в округ или в городское управление. В подразделения собственной безопасности МВД. А если речь идет о подозрении в коррупции, то - в ФСБ, коррупция по их части. Только это надо делать не после того, как все отдал, отлежался, отгоревал. А когда вымогатели работают. В ФСБ вполне серьезно относятся к таким заявлениям. И даже если сами не будут заниматься жалобой, а переправят ее в МВД, то к документу «спущенному» из этой организации, отнесутся серьезнее, чем к заявлению, поданному напрямую в полицию.