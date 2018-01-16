2018-01-16T14:43:09+03:00
Происшествия

В Москве проститутка украла у своего клиента 48 миллионов рублей

Девушка обчистила мужчину и покинула квартиру через окно
Игорь ПАВЛОВ
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Девушку удалось задержать по горячим следам в Московской областиДевушку удалось задержать по горячим следам в Московской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники уголовного розыска на северо-востоке столицы задержали 25-летнюю девушку, приехавшую в Россию на заработки из Африки. Мулатка подцепила на улице 55-летнего мужчину и отправилась к нему домой. Вечер, как говорится, обещал быть томным. Хозяин жилища не выдержал нахлынувших эмоций и, употребив определенное количество алкоголя, уснул. А девушка тем временем поскребла по чужим сусекам и обнаружила 48 миллионов рублей.

- Через некоторое время мужчина заметил пропажу крупных денег, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного управления МВД. - Как установили оперативники, гостья покинула квартиру через окно.

Ее удалось задержать по горячим следам - в Московской области. Деньги были при ней. Так что мужчине повезло.

- Уголовное дело возбудили по статье «кража», - добавили в полиции. - Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Напомним, ранее в МВД сообщили о розыске девушки, которая ограбила мужчину в районе Ростокино, присвоив 12 млн рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро (всего около 50 миллионов рублей).

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