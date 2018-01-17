Пожар на рынке «Садовод» локализован

18 Янв. 2018 2018-01-18T00:40:20+03:00

В МЧС уточняют, что информации о пострадавших не поступало. Фото: Алексей Штокал/ТАСС

Представители торгового комплекса заявили, что при пожаре на рынке "Садовод" загорелся строительный мусор [видео]

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К рынку «Садовод» на юго-востоке Москвы стянуты около двадцати пожарных расчетов. Вечером в среду здесь загорелись торговые павильоны.

- По предварительной информации, происходит пожар на первом этаже трехэтажного павильона, - сообщают в пресс-службе московского управления МЧС. - Первые прибывшие на место пожарные расчеты вывели из смежных помещений около 40 человек.

По первоначальной информации огонь охватил около 200 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 300 «квадратов». На место прибыл начальник главка МЧС России по Москве генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов, который лично руководил тушением пожара.

Как стало известно «Комсомольской правде», торговые павильоны загорелись на линиях 22-24.

- Там в основном продают одежду, обувь, всякую мелочевку и искусственные, пластиковые цветы, - рассказала нам Диана, арендатор торговых площадей в соседней части «Садовода». И объяснила: - Трехэтажный павильон, о котором говорят в МЧС, это три контейнера, установленные друг на друга. Они утеплены, уровни соединяются друг с другом лестницами. На втором и третьем этажах как правило располагаются складские помещения. Первый этаж павильона - это «витрина», где хранится самый ходовой товар или самые ходовые размеры.

Напомним, несколько лет назад на московских рынках бывали случаи, когда контейнеры горели из-за несоблюдения правил пожарной безопасности - торговцы и сторожа в холода начинали включать ненадежные самодельные обогреватели.

- На нынешнем «Садоводе» такое невозможно, - говорит владелец павильона на 22 линии по имени Азат. - В контейнеры уже давно провели центральное отопление. То есть, во всех павильонах стоят батареи, в них горячая вода подается по трубам из Котельников. По моей информации, очаг возгорания был в контейнере, в котором шел ремонт.

В МЧС уточняют, что информации о пострадавших не поступало. По имеющимся данным, в горящих помещениях людей не было.

В свою очередь представители «Садовода» заявили, что причиной пожара стало возгорание строительного мусора.

- В 00:05 пожар был локализован, - сообщили нам в московском управлении МЧС.

Напомним, рынок «Садовод» считается крупнейшим на текущий момент рынком России. Его общая площадь - более 40 га. На территории «Садовода» работают около 8 тысяч павильонов. Ежегодно его посещают 35-36 миллионов человек.