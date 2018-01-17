Пришла в Москву лиса из дальнего леса

17 Янв. 2018 2018-01-16T14:10:18+03:00

Ближе чем на два метра приближаться к себе лиса не позволяет, держит дистанцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Наши читатели неоднократно были свидетелями случаев, как лисы, словно собаки, выпрашивали у рыбаков свежего улова или у прохожих чего-то вкусненького. В доказательство чего присылали фотографии на наш народный конкурс «Фотоохотники» (как стать его участником - смотрите под рубрикой «Внимание, конкурсы!»). Однако все случаи касались дальних городов и весей. А вот нашему фотокору Михаилу Фролову удалось встретить рыжую плутовку в самой Москве. Ему слово:

«О том, что возле многоэтажки в Бирюлеве видели лису, я слышал не раз, а вот увидеть ее не удавалось. И вот однажды вечером, идя от остановки, среди старых яблонь я увидел эту рыжую красавицу. Она самозабвенно играла с желтым воздушным шариком - подбрасывала игрушку носом и пыталась поймать зубами. Очередная попытка увенчалась успехом, шарик лопнул... Рыжая потеряла к нему интерес и заметила меня, но не убежала, а, наоборот, стала приближаться, делая вид, будто что-то ищет в снегу. Но быстро поняв, что ничего вкусного у меня нет, скрылась среди деревьев.

После этого случая наши с ней встречи стали уже регулярными. Я видел, как она заигрывает с собаками, которые уже привыкли к ней и не только не лаяли, но и тоже включались в игру с рыжей плутовкой. Местная жительница рассказала, что эта лиса уже два года обитает в этих краях и даже реагирует на кличку Алиса.

К рыжей соседке привыкли уже и люди, и даже собаки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ее подкармливают булками, косточками, собачьим кормом. Но ближе чем на два метра приближаться к себе она не позволяет, держит дистанцию».

В Департаменте природопользования Москвы не удивились этой истории: за 2017 год им сообщили почти о 150 случаев встречи с плутовками в самых разных частях столицы - от центра Москвы до самых до окраин. Оказывается, уменьшение количества бродячих собак сдвинуло природный маятник в сторону увеличения диких лис в городах, которые ищут тихие территории, где есть пищевые отходы. Но самые наглые пристают к людям, выпрашивая чего-то вкусненького.

Патрикеевна где-то стащила шарик и долго с ним игралась.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но как бы ни были милы рыжие плутовки, специалисты советуют к ним не подходить, не прикармливать и тем более не пытаться приласкать. Во-первых, некоторые из них могут быть переносчиками бешенства. Во-вторых, даже если зверь здоров, это все равно дикое животное, и никто не знает, что у него на уме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Открылся прием работ на фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Правила - на сайте photo.rgo.ru. Причем нет никаких ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие - фотографии должны быть сделаны на территории нашей страны.

Кстати, если у вас, дорогие друзья, есть забавное фото диких животных да еще с замечательным рассказом о том, как снимок был сделан, - вы имеете шанс увидеть его на страницах «Окна в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес: reporter@kp.ru.