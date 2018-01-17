Собянин подписал постановление о присвоении имен новым улицам Москвы

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:49:37+03:00

Три улицы возле стадиона «Динамо» названы в честь артиста Юрия Никулина, футболиста Игоря Численко и футбольного тренера Михаила Якушина

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Проектируемый проезд N6613 станет улицей Юрия Никулина не случайно: любимый актер в юности играл за «Динамо», и до конца жизни болел за него.

Динамовец Игорь Численко, который в составе сборной СССР завоевал «бронзу» на чемпионате мира по футболу 1966-го года, начинал… с хоккея с мячом. В 1957 году он дебютировал в команде мастеров «Динамо» в роли нападающего.

Михаил Якушин тоже был выдающимся универсальным спортсменом. Он отлично играл за «Динамо» в футбол, хоккей с мячом и хоккей с шайбой. За футбольную команду полузащитник Якушин провел 87 матчей, в которых забил 40 голов. Завершив карьеру игрока в 1944 году, он сразу возглавил «Динамо» в качестве старшего тренера.

Названия улиц были выбраны в рамках конкурса, в котором было предложено около 600 вариантов. Экспертный совет отобрал 27 названий, из которых городская межведомственная комиссия оставила 10. Окончательный выбор сделали пользователи соцсетей, проголосовав за понравившийся вариант.

Где еще появились новые названия?

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ТиНАО

Участок Боровского и Киевское шоссе назван в честь героя Великой Отечественной войны, лейтенанта Александра Печерского.

ЦАО

Сквер в Пресненском районе Москвы между Леонтъевским и Вознесенским переулками назван именем Муслима Магомаева.

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СВАО

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