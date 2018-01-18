2018-01-18T13:47:40+03:00
Общество

На фиолетовой ветке метро запустят еще 33 поезда «Москва»

Таким образом, до конца этого года парк подвижного состава на сиреневой линии будет обновлен почти на 80%
Игорь ПАВЛОВ
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На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро появятся еще 33 поезда "Москва".На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро появятся еще 33 поезда "Москва".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пассажиры столичного метрополитена уже привыкли к новым поездам «Москва», которые начали курсировать по Таганско-Краснопресненской линии в прошлом году.

- Больше трети устаревших поездов этой ветки мы заменили на современные и более вместительные, - цитирует слова руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова сайт Правительства Москвы. - Сейчас пассажиров этой линии перевозят 33 состава нового поколения «Москва». В этом году здесь введут в эксплуатацию еще столько же поездов.

Особенности новых поездов "Москва". Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Особенности новых поездов "Москва".Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Это означает, что почти 80% парка на Таганско-Краснопресненской линии будет обновлено.

Напомним, поезда «Москва» запустили в столичной подземке в прошлом году. Они вместительнее старых вагонов и способны перевозить больше полторы тысячи человек. В вагонах есть сенсорные экраны, розетки, стеклянные двери и даже телевизоры. Проходы в новых вагонах шире на 15 сантиметров. Под потолком установлены светодиодные лампы. Они меняют яркость и цвет в течение дня.

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