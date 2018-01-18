На фиолетовой ветке метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Пассажиры столичного метрополитена уже привыкли к новым поездам «Москва», которые начали курсировать по Таганско-Краснопресненской линии в прошлом году.
- Больше трети устаревших поездов этой ветки мы заменили на современные и более вместительные, - цитирует слова руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова сайт Правительства Москвы. - Сейчас пассажиров этой линии перевозят 33 состава нового поколения «Москва». В этом году здесь введут в эксплуатацию еще столько же поездов.
Особенности новых поездов "Москва".Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Это означает, что почти 80% парка на Таганско-Краснопресненской линии будет обновлено.
Напомним, поезда «Москва» запустили в столичной подземке в прошлом году. Они вместительнее старых вагонов и способны перевозить больше полторы тысячи человек. В вагонах есть сенсорные экраны, розетки, стеклянные двери и даже телевизоры. Проходы в новых вагонах шире на 15 сантиметров. Под потолком установлены светодиодные лампы. Они меняют яркость и цвет в течение дня.