Льготы донорам крови в Москве в 2018 году: Кому и что дают, какие права у почетных доноров, куда обращаться

22 Янв. 2018 2018-01-18T15:54:36+03:00

Донором может стать гражданин России, или законно проживающий здесь не менее одного года иностранец, или лицо без гражданства, в возрасте от 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разбираемся в правилах донации крови или ее компонентов и о том, какие льготы положены донорам крови в Москве в 2018 году

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Несколько раз сдавал кровь на станции переливания, но никакими льготами не пользовался. Потом узнал, что доноры могут взять отгул на работе и получить денежную компенсацию. Объясните, какие льготы дают донорам в столице и что для этого нужно?

Дмитрий Попов. Юго-Западный округ.

Как объяснили в Центре крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы, донором может стать гражданин России, или законно проживающий здесь не менее одного года иностранец, или лицо без гражданства, в возрасте от 18 лет.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ В ДОНОРЫ НЕ ВОЗЬМУТ

При этом действуют временные или абсолютные медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

Временные противопоказания действуют со сроком отвода от донорства на определенное время:

- Оперативные вмешательства, в т. ч. аборты (необходимо предоставление медицинской справки или выписки из истории болезни о характере и дате операции) - отвод 6 месяцев со дня оперативного вмешательства;

- Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием - отвод 1 год с момента окончания процедур;

- Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев - отвод 3 года;

- Контакт с больными гепатитом А - отвод 3 месяца;

- Контакт с гепатитом В и С - отвод 1 год;

- Аллергические заболевания в стадии обострения - отвод 2 месяца после купирования острого периода;

- Острые и хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации - отвод 1 месяц после купирования острого периода;

- Ангина, грипп, ОРВИ - отвод 1 месяц после выздоровления;

- Период беременности - отвод 1 год после родов, и лактации - отвод 3 месяца после окончания лактации;

- Прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами - отвод 10 дней;

- Прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции) - отвод 1 месяц;

- Прием лекарственных препаратов: Антибиотики - отвод 2 недели после окончания приема. Анальгетики, салицилаты - отвод 3 дня после окончания приема;

- Прием алкоголя - отвод 48 часов;

- Период менструации - отвод 5 дней со дня окончания менструации.

Абсолютные противопоказания (отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения):

- Инфекционные: CПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска; Сифилис врожденный или приобретенный; Вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов; Туберкулез – все формы; Бруцеллез; Сыпной тиф; Туляремия; Лепра;

- Паразитарные: Эхинококкоз; Токсоплазмоз; Трипаносомоз; Филяриатоз; Ришта; Лейшманитоз;

- Соматические заболевания: Злокачественные новообразования; болезни крови; органические заболевания ЦНС; полное отсутствие слуха и речи; психические заболевания; наркомания, алкоголизм;

- Сердечно-сосудистые заболевания: Гипертоническая болезнь II-III степени; ишемическая болезнь сердца; атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз; облитерирующий эндартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит; эндокардит, миокардит; пороки сердца;

- Болезни органов дыхания:Бронхиальная астма; бронхоэкратическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации;

- Болезни органов пищеварения: Ахилический гастрит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- Заболевания печени и желчных путей: Хронические заболевания печени, в том числе токсической природы и неясной этиологии; калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита; цирроз печени;

- Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации: Диффузные и очаговые поражения почек; мочекаменная болезнь;

- Диффузные заболевания соединительной ткани: Лучевая болезнь; болезни эндокринной системы, в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ;

- Болезни ЛОР-органов: Озена; прочие острые и хронические тяжелые гнойно-воспалительные заболевания;

- Глазные болезни: Остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит, хориоретинит); высокая миопия (6Д и более); трахома; полная слепота;

- Кожные болезни: Распространенные заболевания кожи воспалительного и инфекционного характера; генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пиодермия, сикоз, красная волчанка, пузырчатые дерматозы; грибковые поражения кожи (микроскопия, трихофития, фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы); гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулез, сикоз);

- Остеомиелит острый и хронический;

- Оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, яичники, матка и пр.) и трансплантации органов и тканей.

Если у вас есть заболевания, не вошедшие в перечень противопоказаний, или вы принимаете какие-то лекарства, вопрос о допуске к донорству крови или ее компонентов решается врачом - трансфузиологом – специалистом Центра крови или отделения переливания крови.

На донацию крови или ее компонентов нужно приходить с паспортом РФ. Иностранным гражданам нужно принести дополнительно вид на жительство в России сроком не менее года.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ И КОМУ

Кровь и ее компоненты можно сдать безвозмездно или за денежную компенсацию. Кроме того, и тем, и другим донорам положена выплата наличными на питание в размере 940 рублей. При этом нагрудный знак и звание «Почетный донор России» и «Почетный донор Москвы» дают только тем, кто сдал определенное количество крови и (или) ее компонентов на безвозмездной основе без мер социальной поддержки (см. ниже). Потом положены разные льготы донорам крови в Москве в 2018 году.

Для доноров, желающих просто получить деньги и не претендующих на почетные звания, компенсации выглядят так:

- за кровь в объеме 450 (+/- 10%) мл - 3400 руб.;

- за плазму в объеме 600 (+/- 10%) мл - 3000 руб.;

- за тромбоциты в объеме 200х109 клеток - 4800 руб.;

- за эритроциты 400 (+/- 10%) мл - 5000 руб.

ЧТО ЕЩЕ ПОЛОЖЕНО

Нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются доноры, сдавшие безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз. При смешанном донорстве учитываются 25 (и более) кроводач и плазмодачи в общем количестве 40 раз; или менее 25 донаций крови и плазмодачи в общем количестве 60 раз.

Награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» имеют право на:

- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года в соответствии с трудовым законодательством;

- внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи;

- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение;

- ежегодную денежную выплату (индексируется 1 раз в год).

Нагрудным знаком «Почетный донор Москвы» награждаются горожане, сдавшие безвозмездно кровь 20 и более раз (до 40) или плазму крови 30 и более раз (до 60) в городских медицинских лечебных и научных учреждениях. При смешанном донорстве учитываются 13 (и более) кроводач и плазмодачи в общем количестве 20 раз; или менее 13 донаций крови и плазмодачи в общем количестве 30 раз.

Награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», живущие в Москве, при условии дальнейшей сдачи крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз, или тромбоцитов не менее 7 раз ежегодно в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения Москвы в течение последующих лет имеют право на:

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) в Москве;

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы;

- 50 % скидку по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;

- 50 % скидку на лекарства.

Эту помощь им дают:

- в первый год с момента получения удостоверения «Почетный донор Москвы» - на основании удостоверения «Почетный донор Москвы»;

- во второй год и последующие годы - на основании удостоверения «Почетный донор Москвы» и документов, подтверждающих сдачу крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз, или тромбоцитов не менее 7 раз ежегодно в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения Москвы.

Чтобы получить звание почетного донора Москвы, нужно действовать так:

1. Если вы сдавали кровь или ее компоненты в одном и том же учреждении Службы крови. В этом случае, когда вы наберете необходимое количество донаций, нужно обратиться в регистратуру с паспортом РФ и подать заявление о присвоении звания почетного донора.

2. Если вы сдавали кровь в разных учреждениях Службы крови. В этом случае вам необходимо в каждом из них получить справки по форме 448-05/у. Эти документы должны быть подписаны руководителем и заверены печатью учреждения, где совершались донации. Справки и заявление нужно подать в регистратуру учреждения, в котором вы продолжаете сдавать кровь и ее компоненты.

ОТ РАБОТЫ ОСВОБОДЯТ

Помимо этого, по статье 186 Трудового кодекса в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день, связанного с этим медицинского обследования, доноров освобождают от работы. Если пришлось в эти дни выходить на работу, тогда донору должны дать по его желанию другие дни отдыха. Необходимую для этого справку обязаны выдать в службе крови.

Обратите внимание! При даче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни дачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. Но, если сдавали кровь во время больничного, тогда другой день отдыха не положен.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Центр крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы:

Ст. м. «Беговая», ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2, справки по тел. - (495) 945-75-45.

Ст. м. «Царицыно», ул. Бакинская, д. 31, справки по тел. - (495) 327-27-47.

Время приема доноров: ежедневно с 8.00 до 13.30.

Запись на сдачу крови проводится самостоятельно через сайт центра крови (spkdzm.ru/record_system/). Или при необходимости по телефону, ежедневно с 8.00 до 15.00 - (495) 945-33-19 (отделение на ст. м. «Беговая») или (495) 326-38-40 (отделение на ст. м. «Царицыно»).

Записаться на донацию компонентов крови можно во время предшествующей донации. Тромбоциты можно сдать по адресу: ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2, телефон для справок - (495) 945-71-66 с 8.00 до 15.00.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

22 января - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

23 января - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

24 января - Департамент капитального ремонта Москвы;

25 января - Департамент торговли и услуг Москвы;

26 января - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что снесут торговый центр «Золотой Вавилон» в Отрадном?

Живу около метро «Отрадное», недалеко от торгового центра «Золотой Вавилон». Соседи увидели в новостях, что его собираются снести. Но нам удобно ходить туда в магазины, кинотеатр, гулять с детьми. Правда ли, что в нашем районе сломают полезный для многих жителей торговый центр?

Анна Сергеева, ул. Декабристов.

Отвечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов:

- Здание торгово-развлекательного центра «Золотой Вавилон» в Отрадном на улице Декабристов, владение 12 будет реконструировано. Его построили рядом с метро «Отрадное» в 2002 году. Это типовое устаревшее здание, полностью оторванное от района. По соседству находится заброшенный парк.

Многофункциональный торгово-сервисный центр назовут «Новамолл». Фото: пресс-служба Москомархитектуры

По проекту торговый центр превратится в многофункциональный торгово-сервисный центр. При этом фасад обновленного здания станет частью окружающего пространства. Жителям вернут скрытый за торговым центром парк. Коммерческую зону с магазинами разместят ближе к транспортному узлу - выходу из метро. На остальных фасадах появятся террасы, озеленение, серебристые перфорированные панели из алюминия. Со стороны улицы здание украсят подсветкой, панелями, имитирующими дерево, и стеклянными витражами. Скоро здесь можно будет встречаться, работать, отдыхать и учиться. На втором этаже разместится флагманский многофункциональный центр (МФЦ) района Отрадное.

Реконструкцию планируют завершить к концу 2018 года. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Как уточнили в управляющей торговым центром компании, несмотря на ремонт здание продолжит работу. Временно будут закрываться лишь отдельные секции. Реконструкцию планируют завершить к концу 2018 года. При этом изменится не только внешний вид здания, но и название. Многофункциональный торгово-сервисный центр назовут «Новамолл».

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.