Под машиной тает лед: как и чем в Москве обрабатывают улицы

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:08:33+03:00

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Самое необычное впечатление от столичной зимы (а я человек приезжий) - это лужи на тротуарах при температуре минус девять. Смотришь себе под ноги и не можешь понять, что не так. То ли у нас термометры врут, то ли законы физики поменялись. На самом деле, это действуют противогололедные материалы (ПГМ), которых в Москву в этом году привезли 450 тысяч тонн. Для обработки дорог, тротуаров, дворов, подходов к метро и так далее. В народе эти материалы называют реагентами. Хотя в ГБУ «Автомобильные дороги» это словечко считают крамольным. И подчеркивают: белые кристаллы, которыми усыпаны столичные улицы, абсолютно безвредны.

ОПЯТЬ МЕТЕЛЬ

Водители оранжевых «КамАЗов», которые занимаются обработкой улиц, похожи на полицейских. В том плане, что их могут вызвать на работу в любой момент. И решает это не начальство предприятия и не какой-нибудь департамент, а погода.

- У нас есть своя метеослужба, которая следит за температурой воздуха и возможными осадками, - рассказал «КП» начальник подразделения №2 ГБУ «Автомобильные дороги» Артем Волошин. - Мониторинг ведется круглосуточно. И по его результатам мы уже решаем, сколько машин отправить на маршрут и какой противогололедный материал использовать. Если температура от нуля и до минус десяти, применяем жидкий. Если холоднее, твердый. Есть еще комбинированный (с мраморной крошкой) - его используют для обработки дворов.

Я попросил взять меня на дежурство и получил добро. Однако до последнего момента (во время моей встречи с Волошиным) машины из парка не выпускали, отложив выезд на утро. Но чуть позже - в ночь на 18 января - повалил снег и все начальники участков получили факсограмму о том, что нужно немедленно давать отпор стихии. В такие часы по Москве одновременно курсируют полторы тысячи «КамАЗов» (всего их у ГБУ «Автомобильные дороги» около 5 тысяч). Я прыгнул в кабину одного из них и, потирая руки от холода, уставился на панель. Оказывается, у каждой машины есть бортовой компьютер, с помощью которого происходит обработка дорог. Буквально все регулируется - ширина разброса противогололедных материалов, направление этого разброса, количество граммов на квадратный метр. Водителю нужно только нажать на несколько кнопок (необходимые параметры указывают в той самой факсограмме) - и можно ехать.

Пульт управленияФото: Андрей МИНАЕВ

- 20 километров в час - наша скорость, - рассказал мне водитель Евгений Трифонов. - Маршрут начинается от Головинского шоссе - и до Пушкинской площади. Потом назад.

Честно говоря, ехать в такую метель на «КамАЗе» даже с маленькой скоростью - большое удовольствие. Тепло. Из динамика вещает радиостанция «Весна-ФМ» и песня про сады, которые цветут один лишь раз. Машин ночью на дорогах мало, а потому нам никто не мешает. На обратном пути виден уже результат. Та часть трассы, по которой мы проехали (три дорожных полосы), сырая - без снега и льда.

ПУЛИ СВИСТЕЛИ НАД ГОЛОВОЙ

За одно дежурство мне удалось прокатиться на трех «КаМАзах». И вот что удалось узнать у водителей. Львиная доля из них работают вахтовым методом. Приезжают из разных уголков страны, отрабатывают две недели и потом на две недели уезжают домой. Зарплата - около 40 тысяч рублей. Жилье предоставляют.

- Есть несколько моментов, которые нас напрягают, - философски сообщил мне водитель Евгений Людьков. - Это пробки, но это днем. Машины, припаркованные в неположенном месте. ДТП. И ремонт дорог. Когда мы едем колонной (например, из трех «КамАЗов», объезжать такие вещи очень неудобно).

Тем временем метель усиливалась. И я заметил, что оранжевых грузовиков на дорогах стало больше.

120 млн квадратных метров - общая площадь всех столичных дорог, тротуаров и дворовФото: Андрей МИНАЕВ

Еще один шофер пожаловался на агрессивное поведение столичных водителей, которые не любят объезжать коммунальную технику.

- Так и норовят подрезать, - рассказал он. - У меня даже был такой случай, когда в тоннеле один таксист достал пневматическое оружие и начал стрелять по кабине. Ей-богу, не вру. А в целом, нас не победить! Это же такая мощь! Да и как без нас? Если мы не проедем, тот же самый таксист будет скользить по дороге как на санках.

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛАЮТ ЭКОЛОГИЧНЕЙ

Москвичи часто судачат о том, что от реагентов на городских улицах портятся ботинки, лопаются автомобильные шины, погибают птицы и животные. Одна страшилка суровей другой. В ГБУ «Автомобильные дороги» в тысячный раз отвечают: противогололедные материалы безвредны.

Москвичи часто судачат о том, что от реагентов на городских улицах портятся ботинки, лопаются автомобильные шины, погибают птицы и животныеФото: Андрей МИНАЕВ

- Причем с каждым годом они становятся безопасней, - рассказал «КП» Артем Волошин. - Потому что на производстве постоянно работают с составом. Если несколько лет назад влияние ПГМ на ту же обувь, может, и было, то сейчас об этом речи не идет.

Кстати, до реагентов Москва по старинке использовала пескосоляную смесь. Это гораздо дешевле, но мороки с ней было в десятки раз больше. Потому что каждую весну приходилось чистить ливневку, забитую песком. Сейчас весь противогололедный материал тает как снег (в его состав входят соль и пищевая добавка е509).

ЦИФРЫ «КП»

5000 водителей и 5000 машин ГБУ «Автомобильные дороги» занимаются обработкой и уборкой дорог

1500 машин курсируют по Москве во время одного дежурства

120 млн квадратных метров - общая площадь всех столичных дорог, тротуаров и дворов

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Роман ПУКАЛОВ, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»:

- Может быть, для человека эти материалы и безвредны, а вот деревья и растительность от них погибают. Потому что в составе реагентов большая концентрация соли с примесями биогенных (химических. - Ред.) элементов. У нас этой жидкостью поливают от души. А снег, пропитанный реагентами, сгребают и часто складируют на обочине возле деревьев. Мы понимаем, что вовсе отказаться от противогололедного материала не получится. Но изменить подход к обработке было бы хорошо.

Эдуард КОТЛЯРСКИЙ, профессор Московского автомобильно-дорожного института, заместитель заведующего кафедрой дорожно-строительных материалов:

- Противогололедный материал, который сегодня используют на столичных дорогах и тротуарах, абсолютно безвреден. И это не просто мое мнение, а доказанный факт. По просьбе Департамента ЖКХ Москвы мы отправляли его во 2-й Медицинский институт для проведения опыта. Среди этих реагентов поселили сразу 100 белых мышей, и жили они в таких условиях полгода. За это время умерла только одна, и то по причине, не связанной с местом обитания. Результат эксперимента положительный. А разрушительность противогололедного материала надуманная. Поверьте, без него аварийность на дорогах выросла бы в разы.