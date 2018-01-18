В Москве планируют модернизировать услуги медицинской реабилитации

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:55:30+03:00

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За последние годы московские врачи осваивают десятки современных методов лечения серьезных заболеваний. Растет потребность и в медицинской реабилитации, которая позволяет свести к минимуму последствия перенесенных заболеваний. Правительство Москвы приняло решение модернизировать реабилитационную службу, в рамках которой создается единая система маршрутизации больных и установка дополнительных коек. Об этом 18 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время посещения Центра медицинской реабилитации имени Сеченова.

- Медицина с каждым годом становится более современной. Одно из направлений, которое в настоящее время является проблемным, это система реабилитации, - сказал мэр города. - Несмотря на то, что в Москве создано около 700 специализированных реабилитационных коек, этого недостаточно.

В Москве планируют модернизировать услуги медицинской реабилитацииФото: Алиса ТИТКО

Именно поэтому, по словам Сергея Собянина, правительство начало работу над созданием трехуровневой системы реабилитации больных: от сложной операции до амбулаторного отделения. Первый этап - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, второй - в стационарных условиях, третий - в амбулаторных условиях на базе городсуих поликлиник, а также выездными бригадами на дому при наличии перспективы восстановления функций.

В этом направлении полтора года назад начал свою работу Центр медицинской реабилитации имени Сеченова. Он открылся на базе Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Центр включает в себя два отделения: амбулаторной и стационарной реабилитации. Центр оснащен новейшим оборудованием. Для реализации данного проекта был использован опыт ведущих реабилитационных центров Израиля, Германии, Италии и Швейцарии.

В центре множество программ по реабилитации, в том числе и возвращение спортсмена к активной спортивной деятельности. Индивидуальные программы позволяют устраненить травмы на острой и хронической стадии до полного восстановления. Специальные методы реабилитации включают в себя терапию тригерных точек, программы по мышечному укреплению, лимфодренажный и спортивный массаж, гидротерапию, аппаратную физиотерапию.

Также мэр города напомнил, что в этом году было удвоено количество бесплатных путевок санитарно-курортного лечения, которое также является одним из элементов реабилитации. Кроме того вводится система паллиативной помощи на дому пациентам, которым требуется помощь именно по месту проживания.