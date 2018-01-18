Каким будет стадион "Динамо": футбол на высоте 10 метров и торговый центр прямо из метро

18 Янв. 2018 2018-01-19T00:49:09+03:00

Наш корреспондент сходила на строительную площадку и узнала даже о дате первого матча [видео]

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Стадион "Динамо" помнит много громких футбольных побед, маскировку от авианалетов во время Великой отечественной войны, Олимпиаду-80 и концерт Майкла Джексона. За свою 90-летнюю историю футбольная арена пережила несколько реконструкций и перестроек. Очередное перерождение стадиона происходит сейчас. В целом, выражаясь спортивным языком, процесс реконструкции вступил в эндшпиль (конец игры). Наш корреспондент заглянула за ограждения, куда пока доступ есть только у строителей.

- Стадион находится в особенном месте. По соседству - построенный при Екатерине красивейший Путевой дворец. Окружающий его Петровский парк давно стал местом встреч творческой интеллигенции. В советские времена от слов "поехали на "Динамо" веяло теплотой. Все эти факторы были учтены при разработке проекта реконструкции стадиона и прилегающей территории, - рассказал "Комсомольской правде" старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

На трибунах уже появились синие и белые сиденияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Андрей Николаевич, если смотреть на стадион с вертолета, то видно, что чаша комплекса разделена на две зоны — футбольный стадион и арена, где будут проходить хоккейные и баскетбольные матчи, концерты. Почему была именно такая задумка?

- Экономическая составляющая такого решения была основной, но не единственной. Немаловажен и социальный аспект. На стадионе в год проводятся от силы 20-25 матчей. Ограничиться таким объектом в центре Москвы, вкладывая десятки миллиардов рублей в его реконструкцию и эксплуатацию, мы посчитали непозволительной роскошью и решили создать здесь же еще и универсальную крытую арену. Ведь в пределах Третьего кольца залов с хорошим звуком, удобным подъездом и парковкой нет. К тому же в городе, который в одной только КХЛ представляют три клуба, явная нехватка хороших ледовых арен, - подчеркнул Перегудов.

За свою 90-летнюю историю футбольная арена пережила несколько реконструкций и перестроекФото: Михаил ФРОЛОВ

Идем на стадион. Попадаем на поле по тому же маршруту, по которому вскоре будут следовать автобусы с футболистами - по постепенно поднимающемуся на 10-метровую высоту уникальному пандусу. На трибунах уже появились синие и белые сидения, выращенный под Волгоградом газон пока еще "спит", переживая свою первую зиму... Осталось только смонтировать электронные табло, оборудовать скамейки запасных и, кажется, трибуны зашумят, и вот-вот настанет этот момент, чтобы закричать "гол!"

На территории проекта появятся новые улицы, которые по итогам голосования горожан будут носить имена Юрия Никулина, Игоря Численко и Михаила ЯкушинаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Как видите, на северной трибуне выведена надпись "Динамо Москва", на южной - бело-голубой ромбик с буквой "Д", в фанатской зоне — две золотые звезды, как символ завоеванных динамовцами еще в советские времена 11 чемпионских титулов ("звезда" дается за каждые пять чемпионств – прим.автора), - рассказывает пресс-секретарь проекта "ВТБ Арена парк" Михаил Смирнов. - Уже после Мундиаля «Динамо» начнет здесь играть матчи Российской футбольной Премьер-Лиги.

Газон пока еще "спит"Фото: Михаил ФРОЛОВ

На арене тем временем кипит работа — заливается финальный слой бетонной плиты-основания ледовой площадки, готовятся к установке трибуны-трансформеры, которые будут менять угол обзора, в зависимости от того, хоккей или баскетбол идет на арене.

Торговый центр и панорамный ресторан

И вот объяснение, почему футбольное поле подняли почти на 10-метровую высоту. Все для того, чтобы под ним появился торговый центр с магазинами одежды, кафе, супермаркетом и отделениями банков, арт-пространство и подземный паркинг на 719 машиномест. Представьте только - вы можете прямо из станции метро "Динамо" пройти в торговую галерею, совершить необходимые покупки и выйти, например, на Петровско-Разумовскую аллею. А можно посетить панорамный ресторан с видом и на футбольное поле, и на хоккейную арену. Или музей, где уже находятся спасенные реставраторами подлинные легендарные барельефы Сергея Меркурова, более 70 лет украшавшие северный и южный фасады стадиона. Теперь там разместятся копии барельефов, изготовленные из фибробетона.

Запланированная дата открытия стадиона — 5 июня 2018 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

Когда откроют?

Запланированная дата — 5 июня 2018 года. Это будет последний контрольный матч сборной России по футболу перед чемпионатом мира. Ее соперником станет команда Турции. В течение всего лета будут проводиться и другие мероприятия, приуроченные к открытию стадиона. Например, 29 августа на «Динамо» выступит инди-рок-группа Imagine Dragons.

Стадион "Динамо" помнит много громких футбольных победФото: Михаил ФРОЛОВ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

- трибуны футбольной арены вместят 26 319 зрителей;

- вместимость универсальной арены может варьироваться от 3 до 13 тысяч человек;

- ежегодно на стадионе и арене планируется проводить порядка 170 мероприятий;

- буквы "Динамо", которые уже появились на отреставрированной Западной трибуне, изготовили по образцам 1928 года, а те буквы, которые были водружены на Западную трибуну перед Олимпиадой-80, переместили к памятнику Льва Яшина у входа в парк со стороны станции метро "Динамо";

- на территории проекта появятся новые улицы, которые по итогам голосования горожан будут носить имена Юрия Никулина, Игоря Численко и Михаила Якушина.