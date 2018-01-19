Чем подкрепиться в «Зарядье»: Торт «Москва» в тюбике,устрицы с шампанским и церковная трапеза

19 Янв. 2018 2018-01-19T02:15:30+03:00

В гастроцентре «Зарядье» за один день можно попробовать и вареники, и хачапури, и уху, и крабов, и еще много вкусняшек в каждом из восьми «островов» зала. Фото: Светлана ВОЛКОВА

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После прогулки по аллеям и павильонам парка «Зарядье» наверняка захочется пообедать, поужинать или просто взбодриться кофе. До сих пор посетители жаловались, что перекусить в парке негде. А двух работающих точек - ресторана и гастроцентра - явно на всех не хватало. Да и цены кусались.

Теперь в «Зарядье» открылись два новых кафе в павильонах. Еще про два места для перекуса пока мало кто из гостей парка знает. Счет разный - можно и гульнуть на полную катушку, и сэкономить.

Давайте пройдем по «обжорным» маршрутам парка «Зарядье».

Фотосессии и поющие официанты

Ресторан «Восход»

Средний чек - 2000 рублей на человека без спиртного.

Время работы - 12.00 - 0.00.

Главная фишка - кухня республик и регионов СССР. Жюльен из камчатских крабов (840 руб.), манты с бараниной (520 руб.), борщ с гусем и мочеными яблоками (620 руб.), шашлык из ягненка (860 руб.) и бакинский плов с сухофруктами и бараниной (980 руб.).

В сверкающем ресторане посетители празднуют дни рождения, играют свадьбы, приходят на свидания и просто делают фотосессии. Причем иногда все это случается одновременно. Из подземной парковки «Зарядья» лифт поднимает гостей прямиком в ресторан.

Именинникам устраивают минутку славы. Достаточно предупредить персонал о своем дне рождения. Тогда вынос десерта с традиционной свечкой превратят для вас в настоящее шоу. Вокруг вашего стола соберутся несколько официантов и администраторов с пылающими мини-фейерверками в руках. Они еще и душевно споют хором! Репертуар - из советского ретро («Мы желаем счастья вам») или современной эстрады («С днем рождения!» Ирины Аллегровой).

На постном масле

Трапезная и продуктовый киоск при храме

Средний чек - 300 - 500 рублей на человека. Спиртное не наливают.

Время работы: трапезная - ежедневно с 12.00 до 15.00, киоск - 11.00 - 19.00 ежедневно.

В хозяйственных постройках храма Преподобного Максима Блаженного на Варварке (ул. Варварка, д. 4) в Патриаршем подворье в «Зарядье» работает своя кухня. Удобнее спуститься сюда прямиком из парка по лестнице между павильонами «Медиацентр» и «Заповедное посольство». Со стороны Варварки также можно пройти вниз по лестнице.

Рядом с храмом в парке открылся церковный продуктовый киоск со столиком для перекуса стоя. В меню - почти домашняя еда, приготовленная в соседней трапезной. Например, горячие пирожки с яблоками, капустой, ветчиной и сыром, рыбой или орехами, ватрушка с творогом (40 - 60 руб.), хачапури (60 руб.), сосиска в тесте (45 руб.), пицца (70 руб.), ароматные пряники (150 руб. за 0,5 кг). Из напитков - чай и кофе (20 - 50 руб.), бутылка воды 0,5 л (50 руб.), морс и сок (40 - 50 руб.).

Если хочется сесть за стол и погреться, тогда в двух шагах от продуктового киоска обойдите справа колокольню храма. В ней на первом этаже увидите деревянную дверь с надписью «Трапезная» и графиком работы. Еду нужно брать самому у поварих в окне раздачи и на подносе относить к столику. Цены - божеские, а порции - большие и вкусные. Для тех, кто соблюдает пост (не только в большие посты, но и по средам и пятницам), есть несколько блюд в меню. Постные щи (50 руб.) и картофельный суп с грибами (60 руб.). Жареная рыба (130 руб.), котлета (120 руб.), куриный окорочок (130 руб.), гуляш (140 руб.), постные оладьи или овощная котлета (60 - 80 руб.). На гарнир - постное картофельное пюре (50 руб.), гречка или макароны (50 руб.). Салаты - оливье с рыбой (60 руб.), из свеклы (50 руб.). Напитки - компот (30 руб.), чай с лимоном (40 руб.).

В парке открылись новые точки общепита на любой вкус и кошелек

Играем в города и пробуем стейк

Гастрономический центр «Зарядье»

Средний чек - 700 - 1000 рублей на человека без спиртного.

Время работы - 12.00 - 0.00.

Зал гастроцентра разделен на восемь условных «островов» с разными вкусами. В одном месте можно попробовать только вареники и пельмени, в другом - устрицы и шампанское в баре. Цены - 60 - 70 рублей за пирожок и 1000 рублей за стейк на гриле.

«Острова» легко опознать по маячкам в зале. Гигантская расписанная под хохлому ложка - вы попали в зону «Супстанция» с ленинградским рассольником (220 руб.) и астраханской тройной ухой (480 руб.). А рядом нависает над столиками огромная красная мясорубка - мы в зоне «Мясо мясо» с говяжьей вырезкой под трюфельным соусом (1050 руб.) и стейками разных видов (850 - 1060 руб.). В зоне «У самовара» под знаменитой картиной Кустодиева «Купчиха за чаем» наливают чай (200 руб. за 400 мл), кофе (150 руб. за чашку) и кормят десертами (150 - 360 руб.).

Пока ждете заказ или счет, можно поиграть в города. Табличками с названиями населенных пунктов со всей России увешан весь потолок в главном зале. Липецк, Иваново, Владивосток, Махачкала, Якутск, Рязань - их аж 371 штука! А в туалетах городами исписаны (в хорошем смысле) все стены. Для многих посетителей обязательным пунктом стал поиск здесь таблички своего родного города.

Смузи не хотите ли?

Кафе «Ботанист» и Entry

Средний чек - 700 - 1000 рублей. Спиртное не наливают.

Время работы: пн. - 14.00 - 20.00, в остальные дни - 10.00 - 20.00.

Две новые кафешки открылись в парке «Зарядье» накануне Нового года. Внутри павильона «Медиацентр» около выхода работает кафе Entry. Здесь за столиками можно посидеть с чашкой кофе или плотно поесть. В меню - на выбор стандартный набор «первое-второе-салат-компот». К примеру, борщ со сметаной (235 руб.), винегрет с сельдью (250 руб.), пельмени с мясом и сметаной (290 руб.), куриная котлета с картофельным пюре (430 руб.) или пирожок с мясом (70 руб.). Из напитков - иван-чай с травами или обычный (120 руб. за 300 мл), кофе (110 - 190 руб.), соки и вода (90 - 170 руб.), фитомикс с лечебными растениями, фруктами и овощами (160 руб.), модные смузи (230 руб.). На десерт - кекс (120 руб.), торт медовик (190 руб. за 100 г), мороженое (100 руб. за 50 г).

А в павильоне «Заповедное посольство» около флорариума появилось кафе «Ботанист». Основное меню примерно такое же, как в кафе Entry в «Медиацентре». Но есть и дополнительные строчки - сэндвичи и круассаны с лососем, курицей или копченой индейкой (320 - 370 руб.), брускетты разных видов (340 - 390 руб.), бельгийские вафли (280 руб.). Из напитков - молочные коктейли (270 руб. за 300 мл), лимонады (160 руб. за 0,5 л), морсы (110 руб.). Кстати, за столиками этого кафе можно просто присесть на несколько минут для отдыха и необязательно что-то покупать. Или можно перекусить своей едой из дома.

Где перекусить в парке.

КСТАТИ

Не обед, а космос!

Для тех, кому хочется экзотики на обед или ужин, в павильоне «Медиацентр» приготовили необычное меню. В сувенирном магазине можно купить космическое питание в алюминиевых тюбиках под названием «Привет, Земля!». Сейчас пища в такой упаковке уже не летает на орбиту. Но рецепты и технологии, по которым кормили космонавтов во время первых полетов, остались. Кстати, к каждому тюбику при необходимости прилагается компактная грелка.

Цены: грибной крем-суп или компот из сухофруктов (400 руб.), рисовая каша с курагой или мясное пюре (450 руб.). Торт «Москва» в тюбике (550 руб. за 100 г).

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можно ли устраивать в парке пикники?

В теплую погоду пикники разрешают устраивать на большом центральном лугу и на площадках с лавочками около смешанного леса. Легкий перекус всегда можно принести с собой - чай в термосе, бутерброд и шоколадку. А зимой со своей едой можно разместиться на лавочках в холлах павильонов «Медиацентр» и «Заповедное посольство». В гастрономическом центре «Зарядье» продают еду и кофе на вынос.