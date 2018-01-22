В пожаре в центре Москвы погибли три человека

22 Янв. 2018 2018-01-22T11:23:54+03:00

Первый пожарный расчет был на месте уже через несколько минут Фото: Валерий ШАХОВ

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Следственный комитет назначил доследственную проверку по факту смерти трёх человек в центре Москвы. Вечером в воскресенье загорелась жилая квартира в Стрельбищенском переулке (это недалеко от станции МЦК «Шелепиха»). О дыме, который повалил из окон, сообщили соседи. Первый пожарный расчет был на месте уже через несколько минут. С огнём справились довольно быстро, но при разборе завалов были обнаружены тела трёх человек: двое мужчин и женщина.

- При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, - заявила старший помощник руководителя московского управления СК Юлия Иванова. - Предварительная причина смерти трех жителей столицы - отравление продуктами горения.

По предварительной информации, угарным газом задохнулись хозяин квартиры и его гости. Сейчас следователи пытаются выяснить личности всех погибших. Параллельно проводится пожарно-техническая экспертиза, которая должна назвать точную причину пожара. По словам источника в правоохранительных органах, на текущий момент есть две приоритетные версии - незатушенная сигарета и проблемы с проводкой.