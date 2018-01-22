2018-01-22T15:32:52+03:00
Недвижимость

Собянин: "Первые дома под заселение жителей пятиэтажек передадим в ближайшее время"

Об этом мэр заявил на собрании Общественной палаты Москвы
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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По словам мэра, первый крупный этап программы реновации начнется после того, как на стартовых площадках построят уже несколько сотен домовПо словам мэра, первый крупный этап программы реновации начнется после того, как на стартовых площадках построят уже несколько сотен домовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Столичные власти готовятся к переселению участников программы реновации. Напомним, в Москве в список сноса попали 5175 домов. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

- В ближайшее время мы передадим для заселения несколько первых пилотных домов, - сообщил в понедельник, 22 января, мэр Москвы Сергей Собянин на собрании Общественной палаты города. - Понятно, что в свое время дома в Москве строились не для программы реновации. Но, тем не менее, жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с их жильем. Мы несколько таких домов максимально реконструируем, отремонтируем, чтобы они отвечали стандартам этого проекта. Это будет первый опыт. В течение года мы таким образом предоставим несколько десятков домов.

По словам мэра, первый крупный этап программы реновации начнется после того, как на стартовых площадках построят уже несколько сотен домов. А массовое обсуждение будущего старых кварталов может начаться в 2019 году.

- Речь идет о создании проектов планировок и обсуждении их с жителями, - сказал мэр. - Это будут реальные комплексные проекты, которые будут во многом определять лицо нашего города.

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