Собянин: "Первые дома под заселение жителей пятиэтажек передадим в ближайшее время"

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:32:52+03:00

По словам мэра, первый крупный этап программы реновации начнется после того, как на стартовых площадках построят уже несколько сотен домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Столичные власти готовятся к переселению участников программы реновации. Напомним, в Москве в список сноса попали 5175 домов. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

- В ближайшее время мы передадим для заселения несколько первых пилотных домов, - сообщил в понедельник, 22 января, мэр Москвы Сергей Собянин на собрании Общественной палаты города. - Понятно, что в свое время дома в Москве строились не для программы реновации. Но, тем не менее, жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с их жильем. Мы несколько таких домов максимально реконструируем, отремонтируем, чтобы они отвечали стандартам этого проекта. Это будет первый опыт. В течение года мы таким образом предоставим несколько десятков домов.

По словам мэра, первый крупный этап программы реновации начнется после того, как на стартовых площадках построят уже несколько сотен домов. А массовое обсуждение будущего старых кварталов может начаться в 2019 году.

- Речь идет о создании проектов планировок и обсуждении их с жителями, - сказал мэр. - Это будут реальные комплексные проекты, которые будут во многом определять лицо нашего города.