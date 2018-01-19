Собянин: "Строительство Большой кольцевой линии метро ведется сразу на всех участках"

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:11:31+03:00

Новую ветку соединят с уже действующими и строящимися линиями

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Московское метро продолжает расширяться и под землёй, и на поверхности. В скором времени жители и гости столицы смогут прокатиться по первому участку нового маршрута - Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Делового центра" до "Петровского парка". Напомним, прежнее название БКЛ - третий пересадочный контур (ТПК).

Всего на этом кольце длиной 68,2 километра откроется 31 станция, в том числе сюда входит уже действующий участок "Каховская-Каширская". Одной из станций БКЛ станет "Нижняя Масловка". Эта станция находится под площадью Бутырской Заставы (Савеловского вокзала). Она будет пересадочной со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

- На всех участках Большой кольцевой линии метро развернуто строительство, оно находится в разной стадии, - сообщил сегодня, 19 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции метро «Нижняя Масловка». - Здесь, на Нижней Масловке около Савеловского вокзала строится станция самого глубокого залегания на этой линии, самая сложная. Она даст соединение двух веток метро, Савеловского вокзала, первого диаметра МЦД (Московские центральные диаметры. - Прим.) от Лобни до Одинцова, наземного транспорта. Здесь формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел.

По проекту станция «Нижняя Масловка» станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Савеловская». Здесь появится пересадка между двумя линиями метро, наземным городским транспортом и Савеловским вокзалом - станция «Москва-Бутырская» ("Комсомолка" писала об этом).

К ним добавят и новую линию Московских центральных диаметров (МЦД) - Одинцово - Лобня. Как раз на ней и разместится остановка «Москва-Бутырская». Ориентировочно к 2019 году пригородные поезда по ней поедут через всю Москву между Белорусским (Смоленским) и Савеловским направлениями железной дороги.

Напомним, не меньше 17 таких линий МЦД планируется запустить по городу в ближайшие пять - семь лет. Проект одобрил Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым.

По экспертным оценкам пассажиропоток на ТПУ «Савеловская» составит 265 тысяч человек в сутки. Около Савеловского вокзала также построят 15-этажный отель на 180 номеров. Рядом появится автостоянка на 60 мест. Для наземного транспорта на площади поставят умные остановки с информационными табло, Wi-Fi и точками зарядки гаджетов.

Сейчас участок линии метро «Петровский парк - Нижняя Масловка» готов на 55%.

- В конце марта завершатся горнопроходческие работы, ещё предстоит смонтировать все системы, оборудование и закончить отделку, - доложил мэру генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. - До конца года на станции «Нижняя Масловка» планируем завершить все работы и пустить станцию с пассажирами.

Мэр поинтересовался, как проходит соединение станции с другими линиями. Как сообщил Сергей Жуков, уже практически выполнено соединение со станцией метро «Петровский парк».

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Нижняя Масловка" до станции "Деловой центр" позволит:

- улучшить обслуживание общественным транспортом сотрудников и гостей ММДЦ "Москва-Сити" (ежедневно – порядка 300 тыс. человек);

- повысить качество транспортного обслуживания жителей (в т.ч. работающих) районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский за счёт создания новой скоростной беспересадочной связи между районами, позволяющей сократить временные затраты пассажиров на поездку по городу (минуя центр);

- частично снизить загрузку северо-западных участков перегруженных линий метрополитена – Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Серпу-ховско-Тимирязевской, а также Кольцевой линии.

Справка "КП"

Строительство первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ) проводится в два этапа:

1. Первый отрезок: "Деловой центр" – "Петровский парк", 10,5 км, 5 станций ("Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха", "Деловой центр");. Сейчас полностью готовы перегонные тоннели и все пять станций. На участке завершаются пуско-наладочные работы, идет подготовка к открытию пассажирского движения.

2. Второй отрезок: "Петровский парк" - "Нижняя Масловка", 1,9 км, 1 станция ("Нижняя Масловка"). Сейчас завершено сооружение левого, правого и среднего станционных тоннелей, наклонных ходов № 1 и № 2. Завершается проходка рабочего/вентиляционного ствола № 1237 и строительство блока технических помещений (БТП). Ведётся монтаж и пусконаладка инженерных систем. Проходка перегонных тоннелей от станции "Петровский парк" в сторону станции "Нижняя Масловка" завершена. Соединительная ветка с Серпуховско-Тимирязевской линией находится в завершающей стадии строительства.

Конкретно

Что построено в московском метро за 2011 - 2017 годы

Люблинско-Дмитровская линия:

- участок от ст. "Марьино" до ст. "Зябликово" (3 станции);

- участок от ст. "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" (3 станции);

- второй выход (вестибюль) ст. "Марьина Роща";

- второй вестибюль ст. "Петровско-Разумовская".

Калининская-Солнцевская линия:

- участок от ст. "Новогиреево" до ст. "Новокосино" (1 станция);

- участок от ст. "Деловой Центр" до ст. "Раменки" (5 станций).

Замоскворецкая линия:

- участок от ст. "Красногвардейская" до ст. "Алма-Атинская" (1 станция);

- станция "Технопарк";

- участок от ст. "Речной вокзал" до ст. "Ховрино" (1 станция).

Арбатско-Покровская линия:

- участок от ст. "Митино" до ст. "Пятницкое шоссе" (1 станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

- участок от ст. "Выхино" до ст. "Котельники" (3 станции);

- станция "Спартак".

Бутовская линия:

- участок от ст. "Улица Старокачаловская" до ст. "Битцевский парк" (2 станции).

Сокольническая линия:

- участок от ст. "Юго-Западная" до ст. "Саларьево" (3 станции).

Большая кольцевая линия:

- участок от ст. "Деловой центр" до ст. "Петровский парк" (5 станций).

Филевская линия:

- второй вестибюль ст. "Международная".

Московское центральное кольцо: 31 станция.

Электродепо (включая реконструкцию): "Митино", "Братеево", "Печатники", "Выхино", "Планерное", "Нижегородское".

Всего в 2011 - 2017 годы построено 114,4 км новых линий, 61 новая станция, 3 вестибюля, 6 электродепо Московского метрополитена и МЦК.