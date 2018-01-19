Мусорный полигон «Кучино» накроют специальным материалом от вредных выбросов

19 Янв. 2018 2018-01-19T16:08:06+03:00

Тогда же будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию

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На территории Московской области продолжаются работы по рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе. Сейчас система экстренной дегазации полигона включает 55 скважин глубиной 30 метров, а в марте 2018 года со стартом основных работ по рекультивации расширят до 112. Скважины подключены ко второй факельной установке термического обезвреживания, которое происходит при температуре свыше 1200 градусов.

- Весной также будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию, - сообщили в ГУ МЧС по Московской области. - Все тело полигона покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

Ежедневно сотрудники МЧС следят и за состоянием атмосферного воздуха. Заявки о неприятном запахе поступают и сейчас.

- По состоянию на 6 утра сегодня поступило 1 сообщение от граждан по неприятному, с нарастающим итогом по неприятному запаху - 525. Было проведено 62 замера, с нарастающим итогом взяты 4551 проб. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано, - прокомментировали в ГУ МЧС по Московской области.

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