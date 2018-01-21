Москвич, который спас на пожаре троих детей: «Мы растянули внизу одеяло. И из дыма на него прыгали девочки»

21 Янв. 2018 2018-01-21T15:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в жилом доме на востоке Москвы произошел пожар. В этот момент в двухкомнатной квартире находились три сестренки - 11 лет, 10, 7. Полыхнуло на кухне. Открыть входную дверь и выскочить дети не смогли - ключ от нее лежал на кухне, а туда уже было не пройти. Девочки выскочили на балкон (четвертый этаж) и звали взрослых на помощь. Спаслись, можно сказать, чудом. Пришлось прыгать вниз - на одеяла, которые растянули пришедшие на помощь москвичи. Мы уже писали, что спасательную операцию организовал мужчина, который увидел пожар из окна автобуса. «Комсомолке» удалось его отыскать.

Николаю Евдокимову 49 лет. Москвич. Живет в Лефортово, работает в транспортном фирме - возит на легковушке людей и грузы. Вечером в среду ездил по делам. Сел в автобус, проехал одну остановку и тут же выскочил:

- Я увидел, что с балкона четвертого этажа валит дым, а там - дети, - рассказывает Николай. - Они выглядывали в открытые створки, поднимали головки, чтобы воздух глотнуть. Дети кричали, плакали. А одна девочка начала закидывать ножку на перила. И я понял, что она хочет прыгать. Дым усиливался, в комнате - огонь. Я подскочил к дому. А там стоят человек десять зевак и ничего не делают. У меня сердце заколотилось: как представил, что сейчас на моих глазах дети погибнут. Решение принял за несколько секунд. Кинулся к окнам первых этажей. Стучал в окна, по решеткам. Просил, чтобы нам какие-нибудь одеяла выбросили.

49-летний Николай Евдокимов рассказал «КП», как все былоФото: Личный архив

Решительность Николая подстегнула других. Ему в помощь к окнам кинулись другие очевидцы. Жители дома начали выбрасывать спасателям-добровольцам одеяла и простыни.

- Мы их растянули. На тот момент оказалось, что среди очевидцев только двое мужчин - я и еще один. Поэтому нам помогали женщины. Когда мы разворачивали и натягивали одеяла, я все время посматривал наверх. Нужно было хорошо натянуть, прежде чем девочки прыгнут. Боялся, что они от страха прыгнут раньше, а мы не успеем их поймать. Детей уже почти даже не было видно на балконе - дым пошел черный-черный.

Наконец, скомандовали: «Прыгайте!» Старшая сестра сначала вытолкнула самую маленькую. Поймали. Когда прыгнула вторая девочка, одеяло порвалось.

- Мы смягчили падение, поэтому ребенок не особо пострадал, просто выпал на землю. Ее тут же подхватили женщины. Говорят, к тому времени уже и первая карета скорой помощи приехала. Сам момент прыжков мы из-за дыма уже не видели. Действовали интуитивно. Получалось так, что в какой-то момент из дыма на нас выныривали худенькие детские ножки. И через секунду мы принимали девочку. Они были почти раздеты - в маечках, в пижамках.

Третьей прыгнула самая старшая. Под балконом ветки дерева. Девочка поцарапалась о них, но попала точно в центр одеяла. Очевидцы говорят, что буквально через минут после этого взорвались окна - огонь вырвался наружу. Еще через пару минут на месте были пожарные, которые с помощью лестниц начали штурм горящей квартиры.

Юлия Абрамова теперь разрывается между двумя больницами. Две младшие дочери в одной, третья - на другом конце МосквыФото: Личный архив

- Вся эта наша спасательная операция заняла, наверное, около минуты, - говорит Николай. - Но мне показалось, что прошла целая вечность. Я, конечно, никогда не думал, что мне доведется в такой ситуации побывать.

Героем Евдокимов себя не считает. Многие не остались равнодушными и кинулись спасать детей.

- Я знаю, что когда мы одеяла разворачивали, из подъезда дверь пытался вскрыть один сосед. Но у него не получилось. Еще когда я только подбегал к дому, видел, что какой-то парень пытается с пятого этажа на горящий балкон спуститься. Мне потом рассказали, что там снимают квартиру два мигранта из Киргизии. Один из них обвязал себя веревкой и хотел через верх девчонок спасать. Но дым был такой горячий, что он не сумел. Героев там было много!

В понедельник Николая Евдокимова пригласили в московское управление МЧС. Ему будет вручена награда.

КСТАТИ

Спасенные девочки - из многодетной семьи, в которой пять детей. Отец умер около года назад, поэтому семью тянет мама, Юлия Абрамова, которая работает в театре Ленком. Теперь Абрамовы оказались без квартиры. В огне погибло все - мебель, личные вещи. На восстановление и ремонт нужны серьезные деньги. Если у вас есть возможность помочь этой семье, вот номера банковских карт: Юлия Абрамова - 2200 6503 0303 9065 (ВТБ), ее сын Всеволод - 4817 7601 2444 7016 (Сбербанк).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Мать ищет героя, который спас во время пожара на востоке Москвы трех ее дочек

Едва заходишь в подъезд этой старой пятиэтажки в Новогиреево, в нос лупит запах гари. Окна настежь, но это, кажется, вообще не помогает. На четвертом этаже потолок и стены лестничной клетки в саже, верхний плафон с лампой лопнул, дермантин на двери оплавился, рядом детская коляска, почерневший по краям школьный портфель, сапожки (подробности)