Под юбкой дома моего: Почему жители Тверской хотят вернуть на крышу скульптуру женщины с серпом и молотом

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:58:22+03:00

На углу дома на крыше некогда стояла девушка и, глядя на памятник Пушкину, приветствовала его серпом и молотом Фото: Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» выяснял, зачем спустя 60 лет жители дома объединились и борятся за то, чтобы облик 17-го дома восстановили, вернув на место скульптуру

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Дом №17 по улице Тверской знаменит не только тем, что в его стенах жили известные личности (такие как драматург Григорий Горин, летчик Александр Горголюк, пианист Александр Гольденвейзер и другие), и что на первом этаже расположился ресторан «Армения», но и тем, что на углу дома на крыше некогда стояла девушка и, глядя на памятник Пушкину, приветствовала его серпом и молотом. Автор скульптуры - советский мастер Георгий Мотовилов, слепивший стройную красавицу со своей жены (по крайней мере, так утверждают старожилы 17-го дома). По другой версии, прообразом девушки стала известная балерина Ольга Лепешинская (но большинство москвоведов в это не верят). Так или иначе, жилое здание на Тверской единогласно прозвали «домом под юбкой». И называют так до сих пор. Правда, той юбки на крыше давно уже нет.

Спустя пять лет после смерти Сталина девушку демонтировали, так как она начала сыпаться в прямом смысле этого слова. Бетон, из которого была сделана скульптура, дал слабину и отваливался кусками прямо на тротуар.

И вот спустя 60 лет жители дома объединились и борятся за то, чтобы облик 17-го дома восстановили, вернув на место скульптуру. Не ту, которая старая, а вполне себе новую. Отлитую из безопасного и более легкого материала.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Проходя мимо «дома под юбкой», невольно останавливаешься, чтобы прочитать мемориальные таблички. «В этом доме жил и творил...». «На этом месте стоял Храм во имя Пресвятой Троицы...». «В восьмом подъезде расположена музей-квартира А. Б. Гольденвейзера...». Миновав арку, оказываюсь во дворе. А еще через минуту попадаю в маленький вагончик охранников. Те были заняты важным делом, смотря по телевизору «Джентльмены удачи» и играя в карты.

- Слыхали, конечно, про эту скульптуру, - признались мужики. - И то, что она сыпаться начала, тоже. Но только знайте, никакая это не балерина. Потому что юбка у нее была чуть ли не до пят. Где вы видели таких балерин?

Это верно. Благодаря старым снимкам можно заметить, что на девице Мотовилова нет балетной пачки. Хотя в народе многие называют ее балериной (видимо, из-за той же Лепешинской).

Старшая по дому Людмила Василенок рассказала, что кампания по возвращению скульптуры началась еще лет пять назад. Когда кто-то из местных жителей притащил старую фотографию и сказал, что девушку нужно вернуть. Писали письма в управу, мэрию, городскую думу. Но ответы получали неоднозначные. Мол, вернуть было бы хорошо, но нужно этот вопрос рассматривать отдельно. И так ни к чему и не пришли.

Проходя мимо «дома под юбкой», невольно останавливаешься, чтобы прочитать мемориальные табличкиФото: Павел КЛОКОВ

- Надо понимать, что эта скульптура вошла в историю, - рассказала «КП» жительница дома №17 по улице Тверской Галина Абрамова. - Она есть на многих советских марках и рисунках. Ее печатали в газетах и журналах. Это, можно сказать, символ Москвы. Пускай и в руках у нее серп и молот.

По словам Абрамовой, несколько лет назад были еще живы знакомые архитектора дома Аркадия Мордвинова, которые рассказывали, что фигура женщины на крыше была слеплена с супруги ее создателя Георгия Мотовилова.

Стоит ли говорить, что квартиры в этом доме стоят очень дорого (двушка - 38 миллионов рублей). Расположение обязывает (до Кремля 10 минут ходьбы). К тому же дом сталинский. С просторными комнатами. И высокими потолками (3,3 метра). Всего в доме 158 квартир. На первом этаже магазины и кафе.

- Между прочим, у нас и сейчас живут известные артисты, - рассказали жильцы. - Например, Светлана Немоляева (народная артистка РСФСР, - прим. авт). В другом подъезде художник-монументалист Сергей Тер-Григорян.

Пообщаться с известной актрисой не удалось, а Сергей Леонович сообщил «КП», что в восстановлении скульптуры не видит ничего сложного. Ротонда, на которой она стояла, сохранилась. А фигуру (высотой - около 7 метров) можно отлить из современных материалов (на основе пластика, например).

Спустя пять лет после смерти Сталина девушку демонтировалиФото: ТАСС

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ БАЛЕРИНЫ

Историки и блогеры также выступили за то, чтобы вернуть скульптуру. Известный москвовед Павел Гнилорыбов сообщил, что этот вопрос в скором времени рассмотрят на заседании Совета депутатов Тверского района. И что эту идею поддержали в архитектурном совете столицы и Москомархитектуре (более 90% за).

- Мы направили письма и предложения во все департаменты и органы города, которые так или иначе связаны с этим вопросом, - рассказал Павел . - Ответы традиционно готовятся около 30 дней. По мере поступления я буду публиковать их на своей страничках в социальных сетях.

В интервью «Комсомолке» москвовед объяснил, что все работы по восстановлению должен взять на себя городской бюджет. Кроме того, что скульптура вернет 17-му дому его знаменитый облик, она еще повысит интерес туристов к этому месту. Многие раньше назначали свидания «под юбкой». Девушка встречала гостей города, ехавших с Белорусского вокзала в сторону центра.

- На въезде в Минск (сразу после вокзала) стояли две огромные башни и у них такая же история, - добавил Гнилорыбов. - В 70-е годы они стали осыпаться от времени. И их восстановили из силумина (сплав алюминия с кремнием, - прим. ред.). Сейчас не обязательно использовать силумин. Есть более легкие материалы на основе пластика (полые внутри).

КСТАТИ

Когда памятник Пушкину стоял на Тверском бульваре (через дорогу от того места, где он стоит сейчас), по столице гуляли шуточные строки: «Над головою у поэта воздвигли даму из балета, чтоб Александр Сергеич мог увидеть пару стройных ног». В принципе, когда солнце русской поэзии перекатилось через дорогу, четверостишие не потеряло актуальность.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР - ЗА

Как сообщили «КП» в пресс-службе Москомархитектуры, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов поддержал идею с восстановлением скульптуры. После того, как активисты объявили кампанию по возвращению балерины, он заявил, что это пойдет на пользу города.

- Главное, взвесить все «за» и «против», - сказал Кузнецов. - Но в целом я эту инициативу поддерживаю.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ВЕРНУТЬ

По мнению москвоведа Павла Гнилорыбов, в столице есть много архитектурных элементов, которые следует восстановить.

- Раз мы говорим о сталинской архитектуре, то, например, на Гончарной, 14 есть статуи, у которых руки уже отваливаются и торчат арматуры, - рассказал «КП» москвовед. - Это выглядит печально. Также хотелось бы вернуть атлетических юношей в арке на входе на станцию метро «Театральная» (когда мы по Дмитровке идем - рядом с Большим театром). Там есть две ниши. Еще были хорошие скульптуры юноши и девушки на доме №4 - и тоже на Тверской. Дом без них смотрится голенько.