Между Ленинским проспектом и парком Горького появится новая пешеходная зона

23 Янв. 2018 2018-01-23T12:28:34+03:00

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Этим летом в парке Горького появится дополнительный вход. Напомним, сейчас в старейший парк Москвы можно попасть через один из двенадцати входов, большинство из которых работают круглосуточно. Центральные ворота в парк находятся со стороны Садового кольца, на улице Крымский Вал. Входы также открыты с Ленинского проспекта и через Нескучный сад.

Теперь ещё одно "окно в природу" прорубят со стороны Ленинского проспекта, устроив сквозной проход. Для этого между зданиями Московского института стали и сплавов (МИСиС) и больницы № 1 имени Пирогова высадят прогулочный бульвар с деревьями, кустарниками, клумбами и скамейками. Этот сквозной проход собирались сделать ещё в конце двадцатых годов прошлого века при разработке первых проектов планировки парка Горького. Но все так и осталось на бумаге.

- Сейчас корпуса больницы и института связывает лишь технический проезд, то есть в этом месте со стороны Ленинского проспекта нельзя попасть в парк Горького, - объясняют в Департаменте капитального ремонта Москвы. - К примеру, посетители музея "Гараж" вынуждены идти в обход до центрального входа. Благоустройство здесь начнётся весной.

На новом бульваре для вьющихся растений поставят деревянную волнообразную арку - перголу. Отсюда можно будет любоваться парком Горького с новой смотровой площадки. По соседству появится зона для временных выставок и арт-конструкций музея современного искусства "Гараж". А к парку можно будет выйти по широкой парадной лестнице с пандусом-зигзагом.

Со стороны Ленинского проспекта поставят арку с подсветкой. За ней разместят собственно прогулочный маршрут. Вдоль пешеходных дорожек высадят деревья разных пород, цветущие кустарники, а также многолетние цветы и травы - гибридную полынь, дернистый луговик, китайскую астильбу, дубравный шалфей и девичий виноград. В этих райских кущах прохожие смогут остановиться на несколько минут для отдыха, жители окрестных домов - погулять с детьми, а студенты из института по соседству - поваляться на газоне с книжкой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В столичной мэрии уже начинают выбирать новые адреса ремонта улиц и парков в этом году.

- Мы постоянно обсуждаем благоустройство города с жителями, но при составлении программы на новый год нужно ещё раз встретиться с горожанами в тех районах, где есть конфликты, замечания и разные мнения, - сказал мэр Сергей Собянин. - Нужно все обсудить, найти консенсус и только после этого начинать благоустройство. В частности, знаю, что проект реконструкции Воронцовского парка не всех москвичей устраивает.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году на благоустройство по программе "Моя улица" уйдет меньше денег, чем в прошлом.

- В 2017 году потратили 56 миллиардов рублей на благоустройство по программе «Моя улица», - отметил мэр. - В 2018 году на ремонт улиц планируем выделить почти вдвое меньше - 30 миллиардов рублей. В центре привели в порядок основные улицы. Там осталось доделать второстепенные переулки и улицы. В следующем году ремонт в центре города будет минимальным. Он коснется локальных участков, которые никак не влияют на уличное движение. Дальше займемся благоустройством спальных районов.

Между Ленинским проспектом и парком Горького появится новая пешеходная зона. Фото www.mos.ru

ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАЮТ

В ближайшие месяцы список реконструкции улиц в 2018 году по традиции выставят на голосование на сайте и мобильном приложении "Активный гражданин" (ag.mos.ru). Среди новых адресов - гигантский парк площадью 700 гектаров по всей длине реки Яузы, небольшие участки-связки между улицами в Замоскворечье, на Пресне и Арбате. В этом году доделают начатые прошлой весной парк в Южном Бутово и Воробьевскую набережную.

Кроме того, обновят парковые зоны в Марьино, Братеево и Зеленограде.

На 2018 год запланировано также благоустройство Карамышевской набережной. Здесь расширят пешеходную зону, поставят новые фонари, скамейки и урны. А Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер.

Помимо этого, по случаю 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого в этом году отремонтируют несколько улиц в Замоскворечье и в районе метро «Таганская». Вокруг Театра на Таганке наведут порядок, а возле музея артиста разобьют парк.