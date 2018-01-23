В Москве киллер подкараулил бизнесмена у его дома, пряча пистолет в букете цветов

23 Янв. 2018 2018-01-23T12:28:34+03:00

Неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Силовики ищут преступника, который вечером в понедельник застрелил 50-летнего предпринимателя. Это произошло у одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте. У следователей есть все основания полагать, что это заказное убийство. По словам очевидцев, неизвестный довольно долго стоял у нужного подъезда, поджидая бизнесмена, с букетом цветов. Вероятно, в них он прятал пистолет.

- Неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия, - сообщают в московском управлении Следственного комитета. - От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Сам преступник после расстрела скрылся на машине. Вероятно, у него могут быть сообщники. В Москве был объявлен план «Перехват», но автомобиль киллера обнаружить пока не удалось.

Жертва - бизнесмен дагестанского происхождения Махач Чагучиев. В Москве на его имя зарегистрировано несколько фирм. Их основной профиль - оптовая торговля.

В СК возбудили уголовное дело по двум статьям - «убийство» и «незаконный оборот оружия».

- Следователи проводят осмотр места проишествия, допрашивают возможных очевидцев, - сообщают в Следственном комитете.