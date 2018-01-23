Бизнес-сообщество выступает за активное участие москвичей в выборах президента

23 Янв. 2018 2018-01-23T19:13:50+03:00

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Столичные предприниматели выступают за активное участие москвичей в выборах президента России. Соответствующее заявление было сделано на встрече актива Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) с бизнес-сообществом города.

- Актив Московской торгово-промышленной палаты, рассмотрев на общем собрании вопрос об участии в выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 г., заявляет: первое, призвать бизнес-сообщество принять участие в выборах президента Российской Федерации; второе, призвать владельцев и руководителей предприятий и организаций всех форм собственности проявить активную позицию и разъяснить трудовым коллективам важность участия каждого гражданина в выборах президента РФ, - пояснил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Кроме того, актив МТПП в своем заявлении обратил внимание на возможность голосования граждан по месту пребывания с минимальной затратой времени и усилий и призвал владельцев и руководителей предприятий и организаций всех форм собственности довести всю необходимую информацию до трудовых коллективов. Также в МТПП обратили внимание на то, что призывы к участию в выборах являются конституционным правом каждого гражданина России, и в то же время недопустимой является агитация за конкретное лицо и с нарушением действующего законодательства.

- Я призываю всех своих коллег 18 марта принять участие в выборах президента Российской Федерации, а также предоставить такую возможность своим коллегам, сотрудникам, партнерам, - поддержал коллег председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко.

Кроме того, в МТПП подготовили материалы, в которой поясняются нормы законодательства, связанные с агитацией, а также значимость активной гражданской позиции жителей страны. Ознакомиться с материалами и скачать их можно на официальном сайте Московской торгово-промышленной палаты.

- Мы агитацию за участие в выборах обязательно будем вести. Мой голос – мой капитал. Не буду же я его мариновать между пуфиков на диване, - заявил ресторатор, основатель холдинга NovikovGroup Аркадий Новиков. - Так и говорю своим сотрудникам: это наше ключевое право и власть, данная Конституцией. Странно дома сидеть, пока вся страна голосует. Например, в Бельгии, известной своими гражданскими свободами, штрафуют за неучастие в выборах. Дважды не пришел на избирательный участок – штраф еще больше. На третий раз попросту лишают избирательного права. Вот и получается, что гражданин есть, а своей позиции на выборах выразить не может.

Принять участие в выборах Президента призывает своих коллег-бизнесменов и председатель Комитета МТПП по такси (по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом) Богдан Коношенко:

- У каждого могут быть собственные политические предпочтения, но важно одно: если в выборах примет участие большинство населения, их результат сплотит наше общество и даст возможность стабильного развития страны и бизнеса».