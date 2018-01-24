Солист группы, песню которой требуют запретить после жестокого убийства студентки: «Мы поем не о смерти, а о надежде»

24 Янв. 2018 2018-01-25T02:11:20+03:00

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После громкого убийства в центре Москвы аукнулось даже в шоу-бизе... Напомним, накануне в квартире на улице Казакова нашли тела двух 19-летних студентов, парня и девушки, снимавших вместе жилье. По версии следствия, Артем Исхаков из МГТУ имени Баумана зарезал Таню Страхову, изнасиловал ее, а потом покончил с собой. В предсмертной записке он признался, что сделал это из-за неразделенной любви. Там же написал, что именно стало для него отправной точкой: «автор песни «мы - возможно» - (ругательство), пару раз послушать и твоей психике (конец), ты воспринимаешь это как призыв к действию».

«Мы» - это музыкальная группа, дуэт. «Возможно» - их песня, которая появилась в Сети несколько месяцев назад. В ней десяток раз повторяются слова припева: «Прости, мне придется убить тебя». В клипе солист делает характерный жест по горлу.

«Ты красным по гипсокартону стекаешь, как речка... Спи крепко, подружка».

Пользователь kak poplavali, запустивший на сайте change.org петицию, адресует ее министру культуры России Владимиру Мединскому:

«Прошу запретить песню, которая открыто призывает к совершению преступления! Участники группы Ева Краузе и Daniel Shake должны принести извинения и понести ответственность!»

Солист Даниил Шайхинуров в общении с корреспондентом «КП» был лаконичен.

- Эта петиция неуместна.

- Можете объяснить, о чем ваша песня? Об убийстве?

- О надежде. Там главные слова: «..между нами ничего и никогда уже не будет, возможно». Слово «возможно» как и название песни это и есть надежда.

Отметим, что последнее сообщение на официальной страничке группы «Мы» в соцсетях - музыканты радуются, что клип песни «Возможно» набрал 1 миллион просмотров.

В Министерстве культуры эту тему пока не комментируют. Справедливости ради нужно сказать, что на текущий момент петицию подписали всего 160 человек.

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