В Москве студент Бауманки зверски убил девушку, которая отказалась с ним встречаться

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:19:40+03:00

Убийца оставил записку на несколько печатных листов, где подробно описал свои зверства. После этого он покончил с собой

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Московские следователи разбираются с кровавым убийством девушки в центре Москвы. Причём, убийца сам попросил знакомых вызвать полицию перед тем, как покончил с собой.

И преступник, и жертва - студенты МГТУ имени Баумана. Оба приезжие. Поэтому снимали вскладчину квартиру недалеко от Курского вокзала.

19-летний Артем И. подробно рассказал всю эту историю в собственной предсмертной записке, которую выложил в интернет.

По словам парня, 19-летняя Татьяна игнорировала все его знаки внимания, зато активно общалась с другом Артема.

«Я вынашивал эту идею ещё где-то с первых чисел января и красочно в голове представлял, как это происходит» - фраза из предсмертной записки.

Накануне вечером девушка вернулась домой, и студент на неё напал. После нескольких ударов по лицу он начал соседку душить. Когда она потеряла сознание, изнасиловал... Артем в подробностях описывает, что сделал со своей неразделенной любовью. Перерезал ножом горло, нанёс ещё несколько ударов живот. Ещё раз изнасиловал...

Предсмертная записка - на несколько печатных листов. Судя по всему, убийца писал ее несколько часов. Здесь послания для многих знакомых. Родным он сообщил здесь же пароли от своих банковских карт и ноутбука...

В конце записки: «Я стою на подкашивающихся ногах с осознанием того, что натворил. Нож был воткнут в брюшную полость той, кого я любил».

Предсмертная записка заканчивается этими словами

В настоящий момент страница Артема И. удалена. Вероятно, это сделали его родные.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщают в московском управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела. После чего покончил жизнь самоубийством. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.