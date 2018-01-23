Студент Бауманки и его жертва раньше встречались, но девушка увлеклась рекламщиком из Питера

23 Янв. 2018 2018-01-24T02:27:18+03:00

Студент Артем И. и его жертва. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Кровавая трагедия в центре Москвы обрастает новыми деталями. Напомним, накануне в двухкомнатной квартире на улице Казакова нашли тела двух молодых людей. 19-летний студент Бауманки Артем Исхаков зарезал свою соседку по квартире Татьяна Страхову, а затем покончил с собой. Все, что произошло, Артем в подробностях описал в предсмертной записке, которую выложил в интернет. Он рассказал, что девушка отказывалась от его знаков внимания, пыталась закрутить роман с его другом, поэтому он решил с ней расправиться. План вынашивал почти три недели. Таня вернулась вечером с учебы и Артем на нее напал. Избил, начал душить, а когда она потеряла сознание - изнасиловал. Затем перерезал ей горло. Истекающую кровью жертву он изнасиловал еще раз.

Предсмертная записка - на несколько печатных листов. Судя по всему, убийца писал ее несколько часов. Здесь послания для многих знакомых. Родным он сообщил здесь же пароли от своих банковских карт и ноутбука...

В конце записки: «Я стою на подкашивающихся ногах с осознанием того, что натворил. Нож был воткнут в брюшную полость той, кого я любил».

Убитая девушка училась в Школе дизайна Высшей школы экономики.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Погибшей девушке тоже было 19 лет. Она училась в Школе дизайна Высшей школы экономики. Родители Тани живут в подмосковных Химках, но она уговорила их снимать ей жилье в Москве, чтобы проще было добираться до учебы. По словам знакомых, Артем и Таня когда-то «вроде как встречались». У них было несколько романтических свиданий, но дальше дело не пошло. Тем не менее, Таня уговорила Артема снимать квартиру вместе. Он - в одной комнате, она - в другой.

- У Тани была другая большая любовь, - говорит одна из ее однокурсниц. - Парень по имени Игорь. Они то ссорились, то снова были вместе. Вероятно, это одна из причин, почему у Тани ничего не получилось с Артемом. Он был ей не интересен. Зато у нее весь инстаграм в совместных фотках с Игорем.

Это правда. Брюнет с длинными волосами появляется с Таней или отдельно на многих снимках. Их Таня подписывает: «люблю», «скучаю очень».

При этом соцсети погибшей девушки пестрят интимными фотографиями. Она часто снимается голой, прикрывая только самые откровенные места.

Молодой человек появляется с Таней или отдельно на многих снимках. Их Таня подписывает: «люблю», «скучаю очень».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В аккаунте Игоря указано, что он живет в Санкт-Петербурге и занимается рекламой в соцсетях. С журналистами парень не общается, частично закрыл доступ к своим страничкам.

Напомним, о случившемся Артем Исхаков сообщил через соцсети друзьям. Назвав точный адрес квартиры, где будут лежать тела. Это сообщение прочел один из приятелей, приехал к дому на Казакова, а когда дверь квартиры никто не открыл, вызвал полицию.

Предсмертная записка заканчивается этими словами

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