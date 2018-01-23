Убитая студентом в дневнике назвала свою жизнь «хоррор-игрой»

23 Янв. 2018 2018-01-23T20:27:30+03:00

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Московские следователи продолжают разбираться в деталях кровавой трагедии в центре Москвы. На улице Казакова в районе Курского вокзала студент Бауманки убил и изнасиловал девушку, вместе с которой снимал квартиру. В предсмертной записке он написал, что любил 19-летнюю Татьяну Страхову, но та не отвечала ему взаимностью. Судя по всему, в момент убийства парень мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. Это должна выяснить токсико-химическая экспертиза. А его жертва, судя по всему, периодически страдала от депрессии. В Сети сохранился дневник, который вела девушка.

Мы публикуем фрагменты из него.

«Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще, - писала Таня в ноябре 2017-го. - То есть, ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что, дикую усталость от очень сложной имитации эмоций... В плохом настроении приходишь к родственникам, но делаешь вид, что все хорошо, чтобы не посыпалась куча вопросов? Вот такое состояние всегда».

Кровавая трагедия произошла накануне в одном из домов на улице Казакова. Студент Артем И. из ревности изнасиловал и убил свою соседку Татьяну, а затем покончил с собой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я помню, что с детства, когда впервые прочитала "Собор парижской богоматери", мечтала побывать в Париже. Что я почувствовала, когда впервые стояла на Эйфелевой башне? Я почувствовала, что мне следует улыбнуться. Что мне нужно сделать пару фотографий. Больше ничего».

«Я трачу деньги на любимые когда-то сладости, на мелочи, которые меня могли бы обрадовать, на книги, которые я давно хотела прочитать. Но сладости я не ем, а книги только раздражают и заставляют чувствовать вину за то, что я их даже не открыла ни разу».

«Сейчас я поставила себе много целей. Я постоянно учусь, учусь, учусь. Я учу чешский язык, хожу на черчение и рисунок. Хочу поступать в Прагу. Правда, не совсем понимаю, зачем мне все это. При этом все равно остается куча недоделанного, куча неотвеченных учебных писем, поэтому я никогда не могу расслабиться, если не выпила достаточно много. Пью я каждый день».

Майское:

«Я каждый день, каждую минуту надеюсь услышать твое «буду через 10 минут». Постоянно. Жадно доглотать дым сигареты как седую сахарную вату. Быстро поправить причёску. Все, больше я ничего не успею... И даже попытавшись забыться снова в этих чужих руках, голосах, губах, я все равно не выпускаю из рук телефон. Ну так, мало ли. У меня же всего 10 минут будет, если вдруг что».

В марте:

«Мы это уже проходили, но скажу ещё раз. Любви нет, а если она и периодически появляется в виде фантомных болей у вас в спине или шее, то вы все равно никогда не сможете ничего с ней сделать. Ну, хватит аплодисментов, ладно уж, ладно... Я стою и смотрю, как стая голубей от меня улетает, а звуки их крыльев предательски раздаются хлопками тысячи ладоней в моей голове».

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Кровавая трагедия в центре Москвы обрастает новыми деталями. Напомним, накануне в двухкомнатной квартире на улице Казакова нашли тела двух молодых людей. 19-летний студент Бауманки Артем Исхаков зарезал свою соседку по квартире Татьяна Страхову, а затем покончил с собой. (подробности)