План благоустройства Москвы в 2018 году

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:05:49+03:00

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Этим летом в парке Горького появится дополнительный вход. Сейчас в старейший парк Москвы можно попасть через один из 12 входов, большинство из которых работают круглосуточно. Центральные ворота в парк находятся со стороны Садового кольца, на улице Крымский Вал. Входы также открыты с Ленинского проспекта и через Нескучный сад.

Теперь еще одно «окно в природу» прорубят со стороны Ленинского проспекта, устроив сквозной проход. Для этого между зданиями Московского института стали и сплавов (МИСиС) и больницы № 1 имени Пирогова высадят прогулочный бульвар с деревьями, кустарниками, клумбами и скамейками. Этот сквозной проход собирались сделать еще в конце двадцатых годов прошлого века при разработке первых проектов планировки парка Горького. Но все так и осталось на бумаге.

- Сейчас корпуса больницы и института связывает лишь технический проезд, то есть в этом месте со стороны Ленинского проспекта нельзя попасть в парк Горького, - объясняют в Департаменте капитального ремонта Москвы. - К примеру, посетители музея «Гараж» вынуждены идти в обход до центрального входа. Благоустройство здесь начнется весной.

Рядом со входом в парк обустроят пешеходную зону. Фото: mos.ru

Что будет на новом бульваре:

- для вьющихся растений поставят деревянную волно­образную арку - перголу;

- можно будет любоваться парком Горького с новой смотровой площадки;

- зона для временных выставок и арт-конструкций музея современного искусства «Гараж»;

- широкая парадная лестница с пандусом-зигзагом, по которой можно будет выйти к парку;

- со стороны Ленинского проспекта поставят арку с подсветкой. За ней разместят собственно прогулочный маршрут. Вдоль пешеходных дорожек высадят деревья разных пород, цветущие кустарники, а также многолетние цветы и травы - гибридную полынь, дернистый луговик, китайскую астильбу, дубравный шалфей и девичий виноград. В этих райских кущах прохожие смогут остановиться на несколько минут для отдыха, жители окрестных домов - погулять с детьми, а студенты из института по соседству - поваляться на газоне с книжкой.

Подниматься в парк будем по широкой парадной лестнице. Фото: mos.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выбираем адреса ремонта улиц

- Мы постоянно обсуждаем благоустройство города с жителями, но при составлении программы на новый год нужно еще раз встретиться с горожанами в тех районах, где есть конфликты, замечания и разные мнения, - сказал мэр Сергей Собянин. - Нужно все обсудить, найти консенсус и только после этого начинать благоустройство. В частности, знаю, что проект реконструкции Воронцовского парка не всех москвичей устраивает.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году на благоустройство по программе «Моя улица» уйдет меньше денег, чем в прошлом.

- В 2017 году потратили 56 миллиардов рублей на благоустройство по программе «Моя улица», - отметил мэр. - В 2018 году на ремонт улиц планируем выделить почти вдвое меньше - 30 миллиардов рублей. В центре привели в порядок основные улицы. Там осталось доделать второстепенные переулки и улицы. В следующем году ремонт в центре города будет минимальным. Он коснется локальных участков, которые никак не влияют на уличное движение. Дальше займемся благоустройством спальных районов.

В ближайшие месяцы список реконструкции улиц в 2018 году (подробнее см. «Что еще сделают в этом году») по традиции выставят на голосование на сайте и в мобильном приложении «Активный гражданин» (ag.mos.ru).

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЮТ В ЭТОМ ГОДУ

700 зеленых гектаров вдоль Яузы, подсветка на набережных и супер-навигация

Вчера на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги работы комплекса ЖКХ столицы за прошлый год и обсудили планы на ближайшее будущее. Одной из главных тем 2017-го была масштабная реконструкция улиц, площадей, бульваров и создание новых парков.

- Во время благоустройства улиц уникальной находкой стала стена Белого города, а на площадь перед Белорусским вокзалом вернулся памятник Максиму Горькому, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В прошлом году в столице было создано 54 парка рядом с жилыми домами.

Много работы предстоит и в этом году. Вот что запланировали.

А так будут выглядеть места отдыха в районе Южное Бутово: разнотравье на клумбах, прогулочные и велосипедные дорожки. Фото: mos.ru

1. Благоустройство

Масштабный ремонт в историческом центре не планируется, но в некоторых районах наведут порядок:

- в пределах Садового кольца - Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки;

- за пределами Садового кольца - в районе Киевского вокзала, около главного входа ВДНХ, площадь около станции метро «Улица 1905 года», территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

В этом году доделают Воробьевскую набережную. Запланировано также благоустройство Карамышевской набережной. Здесь расширят пешеходную зону, поставят новые фонари, скамейки и урны. А Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер.

Кроме того, благоустроят пешеходные маршруты в радиусе 1200 метров около трех недавно открытых станций метро - «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» - и семи вновь открываемых станций Калининско-Солнцевской линии - «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Еще в Южном Бутове сделают удобную игровую площадку для малышей. Фото: mos.ru

По случаю 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого в этом году отремонтируют несколько улиц в Замоскворечье и в районе метро «Таганская». Вокруг Театра на Таганке наведут порядок, а возле музея артиста разобьют парк.

По всему городу также высадят на клумбах и цветниках 49,2 миллиона штук цветочной рассады. Это в основном растения-однолетники и луковичные, а также двулетники и многолетники.

Общая длина обновляемых улиц - 18,5 километра. Общая площадь - 90 гектаров.

Обновят 17,9 миллиона квадратных метров дорог (в 2017 г. - 20,7 млн. кв. м).

Появится более 80 тысяч новых домовых указателей (сейчас установлено 69 тыс.) и более 10 тысяч отдельно стоящих городских указателей (сейчас установлено 8,7 тыс.). Так, коммунальные службы завершат создание в Москве единой системы пешеходной навигации на русском и английском языках.

2. Парки

По всему городу обустроят 51 парк и озелененные зоны. Среди них - парк инновационного центра «Сколково», усадьба Люблино, парк в пойме реки Битцы, места отдыха в районе Южное Бутово, гигантский парк площадью 700 гектаров по всей длине реки Яузы.

Кроме того, обновят парковые зоны в Марьине, Братееве и Зеленограде.

Благоустроят 84 парка рядом с жилыми домами.

Общая площадь новых парков - 1231 гектар.

3. Дворы и подъезды жилых домов

Порядок наведут в 4947 дворах, в том числе в 1556 дворах - капремонт асфальта, а в 3391 дворе - благоустройство территории.

Помимо этого, в жилых домах обновят 21 869 подъездов. А рядом с много­этажками планируется реконструкция 5649 контейнерных площадок для сбора мусора.

4. Капитальный ремонт жилья

Капремонт сделают в 2039 домах, при этом в 1119 из них работы начались в прошлом году. Вдобавок заменят 2,6 тысячи лифтов. А до конца 2020 года планируют поменять всего 7160 лифтов и капитально отремонтировать 5102 жилых дома.

5. Освещение

Новые фонари поставят по 3165 адресам, из них 1645 дворов, 126 спортивных и 759 детских площадок, 635 школ и детских садов. Художественной вечерней подсветкой украсят 70 мест на набережных Москвы-реки.

Всего в столице появятся 2500 новых опор наружного освещения и 2978 светильников на уже существующих опорах.