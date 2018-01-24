Москвичей пригласили в «Электронный дом»

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:43:53+03:00

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На заседании в этот понедельник мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложения Общественной палаты (ОП) столицы по созданию нового сервиса «Электронный дом». Уже в ближайшее время его можно будет использовать для проведения онлайн-собраний собственников и жителей многоквартирных домов, опросов и информирования.

А НУ-КА СОБЕРИ!

Многих жителей многоэтажек порядком замучила эта давняя проблема. Чтобы решить в доме важные вопросы, надо провести общее собрание собственников. Казалось бы, что может быть проще. Но не тут-то было. Вроде все согласны, а собраться не могут по разным причинам. Причем мало помогают не только обычные объявления на подъезде, но даже и современные каналы связи - СМС или мессенджеры. Получается, что попытка провести общее собрание часто напоминает сложный квест «А ну-ка собери!». Потом все равно некоторые так и не получают информацию о событиях в доме.

ПО ЖЕЛАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ В ИНТЕРНЕТЕ

Любого сознательного человека волнует состояние его подъезда, двора, района. Поэтому нужна такая площадка, с помощью которой высказаться смогут все, по каждому вопросу. Будь то работа консьержей или проведение детского праздника во дворе.

- Мы встречались и с советами многоквартирных домов, и с управляющими компаниями, и мы все считаем, что помимо действующих классических форм нужно добавить и электронную возможность общения жителей дома, - сказал Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ и капремонту. - Поэтому просим рассмотреть возможность альтернативных способов общения жителей внутри дома через действующую площадку «Активного гражданина».

- Конечно, было бы хорошо иметь такие электронные площадки для голосования жителей дома, - отметил Сергей Собянин. - Но по Жилищному кодексу такого рода голосования можно применять, только если они, опять же, приняли решение на очном собрании жителей. Тогда все решения в дальнейшем в электронной форме могут быть легитимными. Я не думаю, что такое явление, как переход от очных собраний к электронной площадке, будет массовым, но я согласен, что такие прецеденты надо создавать. Но вместе с вами нам нужно очень четко с самого начала определиться - все такого рода процедуры должны быть по инициативе самих граждан. И никакой кампанейщины здесь не должно быть. Прошу вас обеспечить контроль над этими процессами.

О МОЛОДЫХ ПЕНСИОНЕРАХ НЕ ЗАБУДУТ

В Общественной палате Москвы подготовили еще два новых важных проекта. Программа для пожилых людей «Город долголетия» - тоже результат длительной работы общественников. Очевидно, что в Москве нужно улучшать качество жизни старшего поколения. Хотя для этого в столице уже многое делается. Только так называемых молодых пенсионеров, то есть недавно вышедших на заслуженный отдых, в городе живет 3 миллиона человек. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова предложила создать сайт с информацией о городских мероприятиях для пенсионеров. Мэр также поддержал идею, высказав свои замечания.

- Конечно, если думать над этим проектом, необходимо вовлекать всю инфраструктуру: возможности и образования, и учреждений спорта, культуры, возможно, коммерческие какие-то площадки, - отметил Сергей Собянин. - Я уже не говорю про открытые общественные пространства Москвы, которые в значительной степени приспособлены под активности. Услуги для людей пожилого возраста должны быть качественными.

Мэр предложил начать с эксперимента. Пилотные проекты тех или иных частей программы будут запущены в нескольких районах Москвы, а в случае успешной реализации будут распространены на весь город.

- Наработав опыт, мы с каждым днем будем расширять возможности таких площадок и количество людей, вовлеченных в эту программу, - сказал Сергей Собянин. - Сама программа, на мой взгляд, чрезвычайно интересна.

КСТАТИ

На заседании обсудили и общественный контроль над выборами Президента России. Новые полномочия членов Общественной палаты появились только в этом году после изменений Федерального закона «О выборах Президента РФ». За последние годы Общественная палата уже четыре раза проводила процедуру по наблюдению за выборами. Теперь общественники получили возможность еще и контролировать выборы. Создание корпуса наблюдателей - приоритетная задача ближайших месяцев. Регистрация наблюдателей начнется 22 января 2018 года.