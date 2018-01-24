Мэр Москвы читает утренние новости в "Комсомольской правде"

24 Янв. 2018 2018-01-24T20:00:27+03:00

Об этом он сообщил на встрече со студентами в парке "Зарядье"

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Накануне Дня студентов мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками I студенческой премии «СПЕЦКОР». Встреча со студентами проходила в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" в парке "Зарядье". У представителей университетских СМИ было много вопросов о развитии города, каршеринга, метро, о реставрации театров. Интересовались о модернизации парков, была ли для этого специально разработана программа или взята концепция из других городов.

- Мы изучали мировой опыт. И, например, для "Зарядья" были привлечены лучшие команды паркового строительства в мире. Долго мучались, зато появился неплохой проект, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города вспомнил, как и сам впервые посетил Парк Горького - там были шашлычные, ларьки. Никакой активности зимой. В других парках была такая же тоска. Власти города решили не привлекать инвесторов, чтобы позже не делать платные входы в парки.

Интересовались будущие "акулы пера", как начинается день Сергея Собянина и ведет ли он сам соцсети.

- Страницы в Твиттере и Инстаграме ведут помощники, но я их читаю, корректирую, - признался мэр города. - А тексты для своего блога пишу сам. Там не так много текстов. Не каждый день пишу.

А вот о создании ютуб-канала он не задумывается, хотя видео в своем блоге публикует. Назвал Сергей Собянин и топовые СМИ, с которых он начинает свое утро. Новости он читает в "Комсомольской правде", а также с помощью Яндекса, где топ-новости не только Москвы, но и России. А что касается критики в свой адрес, которая есть в интернете, Сергей Собянин сказал, что относится неравнодушно. Наоборот, эмоционально.

- Это нормально. Если бы критики не было, то это была бы не Москва, а концлагерь. Нужны разные мнения, - сказал Сергей Семенович.

Зашла речь и об инфраструктуре, которая создается к Чемпионату мира по футболу. Мэр города объяснил, что это делается не только ради туристов, но в первую очередь для москвичей. Сергей Собянин сказал, что это будет экзамен. И если город его сдаст, то сможет проводить любые чемпионаты.

- Сами планируете посетить Чемпионат мира? - спросил Владимир Вайнштейн, студент Московского авиационного института, заместитель руководителя студенческого СМИ "Media Чайка".

- Догадайтесь, - улыбнулся мэр города. - Игры сборной России. Хочется, чтобы команда попала в финал.

Вопросов было много. Спросили студенты и том, что сможет Сергей Собянин предложить для развития города, если будет участвовать в следующих выборах. Мэр города сказал, что об этом пока говорить рано и готов принять предложения от молодежных СМИ. А также студенты попросили посоветовать, как идти по карьерной лестнице.

- Главное - отсутствие желания сделать карьеру. Не нужно стремиться передвигаться. Нужно делать максимально, что вы можете на своем месте. Тогда вы реально перейдете на повышение. Нужно рассматривать работу, как часть своей жизни, - сказал мэр города.