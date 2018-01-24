Как пройти без очереди на каток в Парке Горького

24 Янв. 2018 2018-01-24T13:10:53+03:00

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Если у вас есть эта карта, то нет смысла, приходя на каток, стоять в очереди в кассу. Приложите «Тройку» к турникету и проходите на каток. С баланса автоматически спишется сумма, равная стоимости катания. Правда, для этого на карте должно быть достаточно средств.

- «Тройкой» можно оплатить билет при входе в пятый павильон катка, где проходят посетители со своими коньками, — рассказал порталу mos.ru заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На каток ВДНХ тоже можно пройти с помощью «Тройки». Вход через экспресс-павильон, который работает в выходные и праздничные дни. Еще транспортную карту принимают при входе в Московский зоопарк.