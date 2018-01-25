Создатель бога Кузи скрывался в Подмосковье

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:16:10+03:00

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Арестованный полицией Юрий Цукерман наверняка будет претендовать на звание мошенника века. Он не только создал секту так называемого бога Кузи, которая выманивала у верующих сотни миллионов рублей. Когда эти миллионы арестовало МВД, Цукерман умудрился увести их со счетов ведомства в казначействе.

О секте бога Кузи «Комсомолка» писала подробно. В 2007 году полуслепой аферист Андрей Попов назвался богом и в течение семи лет обманывал последователей и обычных верующих. Во время задержания в 2014 году в его квартире были изъяты 215 миллионов рублей и $150 тысяч. В начале января стартовал суд над ним, за организацию секты и мошенничество Попову грозит до 10 лет тюрьмы.

Однако, как выяснилось, нарекший себя богом оказался лишь инструментом в руках другого мошенника. Правоохранительные органы задержали некоего Юрия Цукермана 59 лет отроду, являющегося организатором и главным выгодоприобретателем секты бога Кузи.

Глава секты "бога Кузи"40-летний Андрей Попов в помещении суда .Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Существование этого человека могло так и остаться тайной, если бы не его жадность: Цукерман решил забрать у МВД конфискованные в квартире бога Кузи деньги. В 2016 году аферист обратился в суд и заявил: 215 миллионов рублей и 150 тысяч долларов принадлежат ему, Цукерману, а Попову он их просто одолжил. В подтверждение представил долговые расписки, оказавшиеся поддельными. Однако судья ничего не заподозрил и постановил вернуть деньги Цукерману.

Сотни миллионов мошеннику перевели судебные приставы по исполнительному листу. К тому моменту, как в полиции подняли тревогу, на счетах Цукермана оставалось только 85 миллионов рублей. На обналиченные деньги Цукерман успел купить БМВ-X6 и Мерседес Гелендваген — машины удалось арестовать. Однако самому мошеннику тогда удалось скрыться. Цукермана объявили в розыск, который наконец дал результаты.

- Сотрудниками МВД и ФСБ задержан 59-летний уроженец города Омска, который находился в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения свыше 215 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Следствием установлено, что данный гражданин изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

Официально в МВД имя задержанного не называют. Однако по неофициальной информации на момент задержания в его паспорте действительно значилось «Юрий Цукерман». Но настоящее имя мошенника — Юрий Ананченко по кличке Солидол. В начале нулевых в Омске его судили за обман одной из компаний на 8 миллионов рублей и приговорили к 5 годам колонии. Освободившись, Солидол перебрался в Москву, где решил заняться более прибыльным сектантским бизнесом. А фамилию Цукерман он взял перед самой аферой с деньгами на счетах МВД. Не иначе собирался уехать в Израиль, когда все уляжется.

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