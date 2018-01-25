2018-01-25T18:16:10+03:00
Происшествия

Создатель бога Кузи скрывался в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали мошенника, укравшего 215 миллионов рублей со счетов МВД [видео]
Владимир ДЕМЧЕНКО
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По данным следствия, организатором и главным выгодоприобретателем секты бога Кузи является задержанный накануне Юрий Цукерман.По данным следствия, организатором и главным выгодоприобретателем секты бога Кузи является задержанный накануне Юрий Цукерман.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Арестованный полицией Юрий Цукерман наверняка будет претендовать на звание мошенника века. Он не только создал секту так называемого бога Кузи, которая выманивала у верующих сотни миллионов рублей. Когда эти миллионы арестовало МВД, Цукерман умудрился увести их со счетов ведомства в казначействе.

О секте бога Кузи «Комсомолка» писала подробно. В 2007 году полуслепой аферист Андрей Попов назвался богом и в течение семи лет обманывал последователей и обычных верующих. Во время задержания в 2014 году в его квартире были изъяты 215 миллионов рублей и $150 тысяч. В начале января стартовал суд над ним, за организацию секты и мошенничество Попову грозит до 10 лет тюрьмы.

Однако, как выяснилось, нарекший себя богом оказался лишь инструментом в руках другого мошенника. Правоохранительные органы задержали некоего Юрия Цукермана 59 лет отроду, являющегося организатором и главным выгодоприобретателем секты бога Кузи.

Глава секты "бога Кузи"40-летний Андрей Попов в помещении суда .Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава секты "бога Кузи"40-летний Андрей Попов в помещении суда .Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Существование этого человека могло так и остаться тайной, если бы не его жадность: Цукерман решил забрать у МВД конфискованные в квартире бога Кузи деньги. В 2016 году аферист обратился в суд и заявил: 215 миллионов рублей и 150 тысяч долларов принадлежат ему, Цукерману, а Попову он их просто одолжил. В подтверждение представил долговые расписки, оказавшиеся поддельными. Однако судья ничего не заподозрил и постановил вернуть деньги Цукерману.

Сотни миллионов мошеннику перевели судебные приставы по исполнительному листу. К тому моменту, как в полиции подняли тревогу, на счетах Цукермана оставалось только 85 миллионов рублей. На обналиченные деньги Цукерман успел купить БМВ-X6 и Мерседес Гелендваген — машины удалось арестовать. Однако самому мошеннику тогда удалось скрыться. Цукермана объявили в розыск, который наконец дал результаты.

- Сотрудниками МВД и ФСБ задержан 59-летний уроженец города Омска, который находился в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения свыше 215 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Следствием установлено, что данный гражданин изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

Официально в МВД имя задержанного не называют. Однако по неофициальной информации на момент задержания в его паспорте действительно значилось «Юрий Цукерман». Но настоящее имя мошенника — Юрий Ананченко по кличке Солидол. В начале нулевых в Омске его судили за обман одной из компаний на 8 миллионов рублей и приговорили к 5 годам колонии. Освободившись, Солидол перебрался в Москву, где решил заняться более прибыльным сектантским бизнесом. А фамилию Цукерман он взял перед самой аферой с деньгами на счетах МВД. Не иначе собирался уехать в Израиль, когда все уляжется.

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На оперативной съемке Бог выглядит смущенным и беззащитным. Большой рыхлый мужчина хлопает глазами, как ребенок:

- Я не буду ни с кем общаться. Я себя реально плохо чувствую и ничего не понимаю.

Полицейские демонстрируют на камеру ящики его шкафа: каждый плотно забит пачками купюр. Позже их пересчитают: 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов (подробности)

Видео допроса одного из руководителей секты «бога Кузи».Задержан мошенник, один из руководителей секты «бога Кузи». Под именем Юрия Цукермана преступник украл со счетов МВД РФ 215 млн рублей

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