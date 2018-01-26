2018-01-26T18:51:18+03:00
Общество

Юрист: однополый брак, якобы признанный в столичном МФЦ, не действителен в России

Так считает известный адвокат Леонид Ольшанский. Между тем, сами мужчины рассказали "КП", как штампы оказались у них в паспортах
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
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Павел Стоцко и Евгений Войцеховский специально скатались в Копенгаген, чтобы поженитьсяПавел Стоцко и Евгений Войцеховский специально скатались в Копенгаген, чтобы поженитьсяФото: Instagram.com
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Новость дня. Ряд специфических СМИ радостно сообщили: в Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании!

Дело было 4 января. Брачующиеся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский специально скатались в Копенгаген, чтобы пожениться.

Там молодожены получили свидетельство о браке. А вернувшись в Россию сделали нотариальный перевод, и отправились в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ).

- Мы просто пошли в ближайший к дому МФЦ и подали документы, - рассказывает мне по телефону Павел Стоцко.

- МФЦ какого района? - спрашиваю.

- Ищет пожарная, ищет милиция и не могут найти того героя, который поставил нам штамп в паспорте. И не найдут, потому что я не буду раскрывать этого человека. Могу лишь сказать, что это был совершенно случайный человек.

В Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании. Дело было 4 января Фото: Facebook

В Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании. Дело было 4 январяФото: Facebook

Далее Павел объяснял мне, что подобное стало возможным из-за лазейки в законе. Ссылаясь на 158-ую статью Семейного кодекса, он говорит, что в России не может быть признан брак, заключенный за рубежом, если одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, близкими родственниками, усыновителями и усыновленными или недееспособными. В этом перечне нет представителей нетрадиционной ориентации. Именно поэтому сотрудник МФЦ и поставил соответствующие штампы о заключении брака.

В официальном комментарии МФЦ говорится, что полномочиями признавать заграничный брак «обладают специалисты МВД, отделения которых могут быть расположены на территории центра госуслуг, но которые, разумеется, не являются сотрудниками центров госуслуг».

Я отправила запрос в ГУ МВД по Москве с просьбой пояснить, как такое стало возможным. Ведь по закону однополые браки в России запрещены, но начальник пресс-службы Юрий Титов пообещал дать развернутый комментарий в течение 7 дней. Такой срок для ответа регламентирован законом о СМИ.

Столичный юрист Леонид Ольшанский (его программы, кстати, пользуются большим успехом в эфире радио «Комсомольская правда» - 97,2) объяснил мне, что признание этого брака - ошибка и оно не может быть действительным.

- В семейном кодексе есть понятие брака. Это добровольный и равноправный союз между мужчиной и женщиной, - говорит Ольшанский. - В данном определении каждое слово обладает одинаковой законной силой. Брак в России признается только между мужчиной и женщиной. Если сотрудница МВД, действительно, поставила штампы, то она сделала это на основании нотариального перевода. Кто-нибудь видел этот перевод? Неизвестно, что в нем написано.

- Но этот брак действителен, если есть штампы в паспортах?

- Нет. Необходимо провести служебную проверку, аннулировать и поменять паспорта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат Милонов требует наказать тех, кто признал однополый брак в России

Легким движением руки одной из работниц московского МФЦ двое гомосексуалистов превратились в первую однополую российскую семью. А началось все 4 января, когда влюбленная парочка упархала в Копенгаген. Там россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский обменялись кольцами, поцеловались и... поженились. Правда, молодежены еще не сказали миру, кто из них муж, а кто жена. (подробности).

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