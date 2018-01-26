138 миллионов рублей принес москвич в обменник, но вместо евро получил муляж

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:47:57+03:00

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Инцидент случился еще 13 декабря прошлого, 2017 года. 57-летний мужчина отправился в пункт обмена валюты, что на улице Верхняя Радищевская в Таганском районе Москвы. Видимо, он надеялся по более выгодному, чем в отделении банка курсу обменять свои деньги. А их у него было ни много ни мало — 138 600 000 рублей (если предположить, что это были купюры по 5000 рублей, то масса всех денег должна была составить не меньше 28 килограмм).

Как рассказали полицеские со слов потерпевшего, в обменнике валюты на такую сумму сразу не оказалось, и сотрудники попросили миллионера немного подождать. А после выдали мужчине 4000 евро и муляж, имитирующий еще 1 996 000 европейской валюты. Обнаружил подделку бывший уже миллионер только вечером и тут же отправился в ближайшей отдел полиции.

Заявление у него приняли, однако уголовное дело не возбуждали больше месяца, пока сотрудники правопорядка проводили доследственную проверку. И вот, в самом конце января Следственным отделом МВД по Таганскому району возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц». Теперь полицейским предстоит найти мошенников, провернувших такую крупную аферу. Пока же в графе «подозреваемые» значится - «неизвестные».

Что касается потерпевшего, то его персональные данные, а так же происхождение денег не уточняется. Известно лишь, что мужчина трудится менеджером.