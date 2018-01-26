2018-01-26T18:57:47+03:00
Общество

Паспорта мужчин, однополый брак которых якобы был признан в России, объявили недействительными

Об этом официально заявили в МВД России
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
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Евгений Войцеховский и Павел Стоцко во время церемонии в Копенгагене.Евгений Войцеховский и Павел Стоцко во время церемонии в Копенгагене.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Напомним, на днях стало известно, что в Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании. Дело было 4 января. Брачующиеся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский специально скатались в Копенгаген, чтобы пожениться.

Там молодожены получили свидетельство о браке, вернувшись в Россию сделали нотариальный перевод и отправились в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ). Там их документы приняла к рассмотрению сотрудница МВД, которая ведет прием, и поставила парням штампы о регистрации брака.

Поднялась шумиха. Как такое вообще возможно, если в нашей стране запрещены однополые браки? Сами молодожены объясняли это прорехой в законодательстве. Но на деле оказалось, что та самая сотрудница МВД действительно, совершила промах или оказалась слишком уж лояльной к подобного рода бракам, что даже не побоялась потерять работу.

Отметки в российских паспортах новобрачных.

Отметки в российских паспортах новобрачных.

Из-за случившегося в МВД началась служебная проверка. А паспорта новоиспеченных супругов аннулированы.

- По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Новость дня. Ряд специфических СМИ радостно сообщили: в Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании!

- Мы просто пошли в ближайший к дому МФЦ и подали документы, - рассказывает мне по телефону Павел Стоцко (подробности)

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