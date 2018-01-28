2018-01-28T17:05:25+03:00
Общество

13-летняя школьница из Москвы призналась, что на вписке участвовала в групповом сексе сразу с пятью парнями

Видео «развлечений» детей попало в соцсети, девочка подверглась травле в школе, и только после этого ее мама пришла с заявлением в полицию
Василиса НИКОЛАЕВА
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Мама девочки попросила полицейских установить, что и как было.Мама девочки попросила полицейских установить, что и как было.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В самом конце прошлой недели, в пятницу вечером (26.01.2018) в отдел СК по Люблино пришла женщина, которая сообщила, что ее 13-летняя дочь на очередной вписке (пьянка подростков на квартирах, где нет взрослых — прим.ред.) вступила в половую связь сразу с пятью мальчиками. Сначала с тремя непосредственно в помещении, а после еще с двумя на лестничной клетке. И все бы ничего, но все происходящее кто-то из участников процесса снял на видео и выложил в социальную сеть.

Мама девочки попросила полицейских установить, что и как было. При этом на факте изнасилования она не настаивала. Оказывается, ее дочь по больше части предоставлена сама себе, употребляет алкоголь и уже не раз бывала на вписках. Сотрудники московского Следственного комитета тут же устроили доследственную проверку. Установили личности всех мальчиков. По некоторым данным всем им нет и 14. Успели ли полицейские опросить подростков, чтобы установить, имеет ли место факт насилия или все происходящее носило добровольный характер, пока не известно. Скорее всего, нет, так как для опроса лиц, не достигших 14 лет требуются специальные условия: присутствие законного представителя и психолога.

Делом заинтересовался лично Бастрыкин, и теперь оно будет передано в СК РФ. «Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения. По поручению Председателя расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР», - говорится в официальном сообщении ведомства.

ВАЖНО!

Подростковые оргии на «вписке»: Что нужно знать родителям, чтобы ваш ребенок не попал в беду

Само понятие «вписка» появилось давно, и означало оно - «возможность переночевать в чужом городе у незнакомых людей». Вписаться в дом или квартиру на одну ночь. Но теперь, если услышите в разговоре подростков это слово, то знайте, что речь идет совсем о другом. «Вписка - вечеринка, устраиваемая абсолютно незнакомыми людьми, найденными чаще всего по группам ВКонтакте. В одиночку ехать на такое не рекомендуется». Проще говоря, пьянка на квартире или даче, где нет взрослых. Летние каникулы - самое горячее время вписок. Школьники и студенты смело едут на свободную квартиру к незнакомым людям. И это стало типичным времяпрепровождением. В каждом городе есть своя интернет-группа: «Вписки - Москва», «Вписки - Екатеринбург», «Вписки - Саратов» ... Чем заканчиваются подобные вечеринки, мы теперь часто узнаем из сводок новостей в рубрике «изнасилование» (подробности)

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