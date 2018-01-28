2018-01-28T20:54:09+03:00
Общество

Первые «официально признанные» в России гей-молодожены все выходные просидели взаперти, чтобы не отдавать свои паспорта

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский не выходят из дома, за порогом которого их ждет полиция
Василиса НИКОЛАЕВА
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Павел Стоцко и Евгений Войцеховский специально отправились в Копенгаген, чтобы поженитьсяПавел Стоцко и Евгений Войцеховский специально отправились в Копенгаген, чтобы поженитьсяФото: Instagram.com
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История пары геев, которая началась на прошлой неделе, к выходным приобрела полу-криминальный характер. Напомним, что Стоцко и Войцеховский каким-то образом сумели добиться постановки штампа о браке в своих российских паспортах. Для официальной регистрации своих отношений Павел и Антон специально слетали в Данию, где однополые союзы разрешены. А после оформили в России нотариально заверенный перевод свидетельства о браке и пришли с ним в один из московских МФЦ. Удивительное дело, но несмотря на то, что в России такие союзы вне закона, сотрудник многофункционального центра почему-то поставил печати в графе «Семейное положение». Довольные и счастливые «молодожены» похвастались свеженькими печатями в соцсетях.

Вызванный этим событием общественный резонанс привел к довольно жестким последствиям для всех участников этой истории. Тут же была уволена сотрудница МФЦ. Как именно ее вычислили — неизвестно, ведь Стоцко и Войцеховский до последнего не выдали ее имя и даже адрес, где им поставили штампы. Ну а в субботу 27 января 2018 года на своей страничке Павел написал:

«Друзья! Вы, возможно, читали новости о том, что МВД «аннулировало» наши паспорта. Так как ситуация выходит довольно серьёзная, вынужден сделать по этому поводу заявление: Мы не признаём это «аннулирование» наших, граждан РФ, паспортов. МВД не в праве аннулировать паспорта граждан России, оформленные надлежащим образом, в соответствии с законами России! Никаких официальных документов о том, что наши паспорта аннулированы и главное — на каком основании они аннулированы, мы не получали. Зато вчера утром полиция приходила с осмотром в дом моих родителей и выясняла, где я нахожусь и почему не живу дома... Мы также считаем неприемлемым заявление МВД о том, что сотрудница, действовавшая в рамках закона России и надлежащим образом исполнившая свои обязанности по внесению отметок государственного образца в наши паспорта, будет уволена. Мы будем оспаривать все эти действия МВД в суде».

Еще чуть позже в ГУ МВД по Москве сообщали, что на геев заведено дело об административном правонарушении по статье 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности".

- В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке. - сообщили «Комсомолке» полицейские.

И, судя по сообщениям друзей Стоцко и Войцеховского, к изъятию недействительных документов сотрудники правопорядка приступили немедленно.

Столичный ЗАГС признал брак, зарегистрированный в далёкой Дании.

Столичный ЗАГС признал брак, зарегистрированный в далёкой Дании.

- Держим оборону! Шестеро полицейских сидят под дверью в надежде забрать моих друзей и изъять их паспорта со штампом об однополом браке. - Сообщил Алексей Крапухин. - Полисмены осаждают квартиру. Стучат. Однажды выключили свет и интернет (включили после звонка в ЖЭК).

Однако, полицейские не подтверждают (но и не опровергают) информацию о таких активных действиях в отношении нарушителей. Где сейчас злополучные паспорта — не известно. Но их фото с печатями о браке распространены теперь в рунете тысячными копиями. Из сети их теперь еще не скоро смогут «аннулировать».

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Новость дня. Ряд специфических СМИ радостно сообщили: в Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании!

- Мы просто пошли в ближайший к дому МФЦ и подали документы, - рассказывает мне по телефону Павел Стоцко (подробности)

КСТАТИ

Депутат Милонов требует наказать тех, кто признал однополый брак в России

Легким движением руки одной из работниц московского МФЦ двое гомосексуалистов превратились в первую однополую российскую семью. А началось все 4 января, когда влюбленная парочка упорхнула в Копенгаген. Там россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский обменялись кольцами, поцеловались и... поженились. Правда, молодежены еще не сказали миру, кто из них муж, а кто жена. (подробности)

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