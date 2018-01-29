2018-01-29T13:20:35+03:00
Общество

Новый сезон проекта "Музыка в метро": артисты начали подавать заявки

Количество площадок для выступления музыкантов увеличится до 32 [видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Имена победителей, которые будут радовать музыкой пассажиров метро, станут известны в апреле.Имена победителей, которые будут радовать музыкой пассажиров метро, станут известны в апреле.Фото: Алиса ТИТКО
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Послушать музыку «на бегу», остановиться и зарядиться положительными эмоциями, а может даже снять на смартфон, чтобы показать друзьям молодых талантливых исполнителей - это все о проекте "Музыка в метро", который радует пассажиров уже не первый сезон. Новый набор артистов начался с 29 января.

Как стать участником? Всем желающим, которые хотят показать свое творчество, нужно до 25 февраля оставить онлайн-заявки на сайте music.mosmetro.ru.

На первом этапе отбора артисты должны рассказать о себе и своем творчестве, прислать аудио или видеоработы, которые оценят преподаватели музыкального училища имени Гнесиных. Кстати, участвовать могут хоть студенты консерватории, хоть уличные музыканты. А после второй этап отбора - музыканты должны будут выступить на живых прослушиваниях перед членами жюри, среди которых звезды шоу-бизнеса, продюсеры, эксперты в сфере культуры.

- В апреле станут известны имена победителей, которые будут радовать музыкой пассажиров метро, - рассказала о старте нового сезона Юлия Темникова, заместитель начачальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Московского метрополитена. - В отборе смогут участвовать новые артисты и те, которые играли в метро в прошлые сезоны.

По сути, правила не меняются. Единственное приятное новшество - количество площадок для выступления музыкантов увеличится с 18 до 32. Дополнительные места пока еще подбираются. Они должны быть с учетом соблюдения правил безопасности – просматриваться с камер видеонаблюдения, не мешать проходу пассажиров.

А вот количество музыкантов в новом сезоне, похоже, останется прежним - около 200. Что получают победители отбора? Право выступать на площадках метро сроком на 1 год. Причем музыканты смогут сами выбрать удобное место и время для выступлений, как это делали и предыдущие участники проекта "Музыка в метро".

Пока новые участники подают заявки, площадки не пустуют - музыканты прошлого сезона играют и поют. В частности, на станции метро "Курская" показали пример кавер-группа Gypsy Jack и Иван Демьян.

- Приятно, когда делаются такие проекты. Когда мы записывали первый альбом, то я тоже ехал в метро и услышал, как играли молодые ребята на виолончелях. Они были студентами училища имени Гнесиных. Я обратил на них внимание, мне понравился звук. Пригласил их в студию и мы даже записали песню "Ночь". Очень важна поддержка молодых исполнителей, - сказал музыкант Иван Демьян перед стартом нового сезона проекта "Музыка в метро".

КСТАТИ

У тех, кто видит музыкантов в метро, возникают вопросы: легально ли они играют, почему не на всех станциях, почему играют эти, а не другие исполнители? Ответы есть: играют только аккредитованные в проекте "Музыка в метро" музыканты, по технике безопасности нет возможности организовать выступления артистов на всех станциях метро. А поют и играют только лучшие, которых отберет экспертное жюри.

Выступление на станции "Курская" кавер-группы Gypsy Jack и Ивана Демьяна.Алиса ТИТКО

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