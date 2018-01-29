Самую дорогую квартиру в Москве можно снять за 600 тысяч рублей

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:32:54+03:00

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Самую шикарную квартиру в столице можно снять за 600 тысяч рублей в месяц. За эти деньги предлагается дизайнерский ремонт, эксклюзивная мебель, красивый вид из окна. Находятся апартаменты в одной из башен комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Площадь жилья – 190 квадратных метров.

Квартира расположена в одной из башен комплекса «Москва-Сити». ФОТО Инком недвижимость

Скажете, что это дорого? Нет, дешево! За год стоимость аренды на элитные квартиры упала на 150 тысяч! В 2017-м сдавалась квартира, площадью 282 квадратных метров, на улице Остоженка. Вблизи со станцией метро «Кропоткинская». Просили за нее хозяева 750 тыс. рублей в месяц. То есть мы видим, что на сегодняшний день цены просели.

Ванная комната. ФОТО Инком недвижимость

Высокие цены на жилье в Москве в большей степени не оправданы, считают эксперты. Во Франции, например, в стоимость дорогих квартир входит наличие шеф-повара, горничной и няни для детей. Это помимо эксклюзивной мебели и дорогого ремонта. У нас же, зачастую, такие огромные деньги берут просто за красивый вид из окна и за установленный бассейн.